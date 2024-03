Thủ lĩnh sinh viên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến sinh viên

SVVN - Trần Hữu Tuyển (22 tuổi), hiện là sinh viên năm thứ tư, khoa Răng Hàm Mặt, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ngoài việc là cán bộ Hội năng nổ trong công tác, Tuyển còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm CLB HIU Heart (câu lạc bộ thiện nguyện của trường ĐH Hồng Bàng). Gần đây, Tuyển vinh dự nhận Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' 2023 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng .

“I can do it, you can do it” là câu nói được Hữu Tuyển dùng làm châm ngôn sống, truyền cảm hứng và động lực trên con đường chinh phục giấc mơ. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất, anh đã tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội tổ chức, từ đó, anh đã tìm thấy niềm đam mê của mình, bắt đầu theo đuổi cho đến hiện tại.

Ngay trên giảng đường đại học, việc xác định được mục tiêu từ sớm giúp Hữu Tuyển có cho mình kế hoạch, lộ trình đặt ra để không bị đánh mất phương hướng trong quá trình nỗ lực. Anh học cách tận hưởng những chặng đường tuổi trẻ mình đi qua, góp nhặt những kỹ năng, bài học từ việc hoạt động phong trào sinh viên, ứng dụng nó vào công việc, cuộc sống hằng ngày của mình. Tuyển chia sẻ: “Mình có 4 năm tham gia công tác Đoàn – Hội, qua quá trình dài đó bản thân mình học được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cũng như tác phong làm việc. Đặc biệt là mình biết được cách lắng nghe người khác, tiếp thu ý kiến cá nhân góp phần xây dựng tổ chức tốt hơn. Đó là điều mình thấy rất giá trị”.

Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' chính là danh hiệu cao quý dành tặng cho ‘những trái tim cháy hết mình với tuổi trẻ’, mà bất cứ sinh viên nào cũng mong muốn đạt được. Nhận quyết định của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam về Giải thưởng, Hữu Tuyển bày tỏ: “Khoảnh khắc ấy, bản thân mình cảm giác hạnh phúc, lâng lâng khó tả. Đây là kết quả vô cùng đáng tự hào sau bao nhiêu cố gắng, làm việc rất chăm chỉ và cống hiến hết mình trong màu áo Hội Sinh viên. Giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho công sức của mình mà còn là một nguồn động lực to lớn. Nó thôi thúc mình tiếp tục phấn đấu và đạt được những thành tích cao hơn nữa trong tương lai”.

Hữu Tuyển cũng rất biết ơn những người bạn luôn đồng hành, động viên mình trong quá trình đầy khó khăn, thử thách. Ngoài ra, người mà anh muốn cảm ơn nhất chính là bản thân của mình: “Cảm ơn bản thân đã luôn luôn cố gắng, nỗ lực để vượt qua, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc”.

Bên cạnh việc là cán bộ Hội xuất sắc trong các hoạt động, phong trào sinh viên, Hữu Tuyển còn là Phó Chủ nhiệm CLB HIU Heart. Anh có cơ hội được đi đến nhiều nơi khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, và khi được tiếp xúc với nhiều mảnh đời, anh luôn muốn đem niềm yêu thương hạnh phúc, chia sẻ đến những em nhỏ, người dân ở đó. Hữu Tuyển chia sẻ, các hoạt động thiện nguyện giúp anh nhận thức sâu hơn về vấn đề xã hội, trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Được góp một phần nào sức mình vào việc xây dựng xã hội tốt đẹp, anh cảm thấy tự hào và tràn đầy niềm hạnh phúc khi tổ chức những hoạt động ý nghĩa mà còn lan tỏa được đến các bạn sinh viên.

Sau khi giành được giải thưởng danh giá của đời sinh viên, Hữu Tuyển đã lên kế hoạch tiếp theo cho hành trình của mình: “Ngoài việc sắp xếp thời gian học tập chuyên môn tại trường, mình vẫn sẽ tiếp tục cống hiến hết mình tạo ra nhiều hoạt động, chương trình cho tất cả các bạn sinh viên, tạo nguồn cảm hứng để trong những năm tiếp theo trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ tiếp tục có những Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' cao quý”.

Nhằm động viên những thế hệ sau luôn vững bước trên con đường chinh phục ước mơ, Hữu Tuyển gửi đến các bạn trẻ một thông điệp tích cực rằng, hãy đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu, kế hoạch và bắt đầu theo đuổi nó từ hôm nay, luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết mình và bạn sẽ đạt được thành công.

Những thành tích tiêu biểu của Hữu Tuyển: - Bằng khen T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2023. - Bằng khen của Hội LHTN TP. HCM cho thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác xã hội và tình nguyện vì cộng đồng trên địa bàn TP. HCM, năm 2023. - Bằng khen của Hội Sinh viên TP. HCM cho thành tích xuất sắc trong chiến dịch 'Xuân Tình nguyện' của Thành phố, năm 2023. - Đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trường 3 năm liên tiếp: Năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023. - Đạt danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' cấp Trường 2 năm liên tiếp: 2022, 2023.