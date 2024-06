Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Kim Chi kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Yên Bái

SVVN - Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên, địa điểm in sao đề thi và điểm chấm thi của tỉnh Yên Bái.

Tuân thủ đúng quy chế, trách nhiệm trong từng khâu

Kiểm tra tại một số điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi, các thành viên của Đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã lưu ý với tỉnh Yên Bái các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; công tác truyền thông, tuyên truyền; xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi; phát hiện và xử lý các thiết bị gian lận công nghệ cao; công tác hỗ trợ cho thí sinh; phương án phòng chống thiên tai, mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: Xác định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh nên Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phải tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức tập huấn, rà soát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cho Kỳ thi diễn ra theo đúng Quy chế, quy định của pháp luật, đạt kết quả cao nhất, đảm bảo mọi quyền lợi của thí sinh tham dự Kỳ thi.

Qua thực tế kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao công tác chỉ đạo, chuẩn bị, triển khai, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Yên Bái. Thể hiện ở việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tại địa phương, phân công rõ việc, rõ người, chủ động trong công việc đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định, quy chế, trách nhiệm ở tất cả các khâu của Kỳ thi.

Thứ trưởng lưu ý, tất cả các cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi phải được tập huấn kỹ về nghiệp vụ, thực hiện đúng, nghiêm túc Quy chế thi. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia phải là những nhân sự có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục tập trung cao độ để ôn tập, bồi dưỡng, hoàn thành chương trình đúng thời gian, quy định để học sinh có đủ tự tin tham dự Kỳ thi. Đặc biệt quan tâm tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Đối với công tác bảo mật, phòng chống gian lận trong thi cử và xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra, Thứ trưởng lưu ý phải được thực hiện theo đúng Quy chế, quy định của pháp luật, không tự ý, tùy tiện xử lý theo ý kiến cá nhân.