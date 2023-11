Trải nghiệm của quá khứ là bài học dẫn đường cho tương lai

SVVN - Trải qua nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau và trở thành Trưởng phòng khối kinh doanh trẻ tuổi nhất tại công ty, Việt Đức luôn trân trọng và biết ơn chuỗi hành trình tuổi trẻ trải nghiệm của bản thân. Đối với Việt Đức, từ những trải nghiệm của quá khứ, đã giúp cậu bạn rút ra được những bài học dẫn đường cho tương lai.

Mình là Việt Đức (25 tuổi), một chàng trai người Hà thành. Mình từng là một phóng viên truyền hình thực thụ, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sống đúng với đam mê, ước mơ của bản thân. Nhưng, trước nhiều ngã rẽ đầy màu sắc của cuộc sống, mình lựa chọn đi nhiều cung đường khác nhau. Và hiện tại, mình đang là Trưởng phòng Phát triển kinh doanh tại AiA Exchange Lotte, đồng thời cũng là người trưởng phòng trẻ tuổi nhất khối kinh doanh tại đây.

Tự đánh giá mình là một chàng trai năng động, thích khám phá, trải nghiệm và không ngừng làm mới bản thân. Vì vậy, trong suốt quá trình học đại học, mình luôn mong muốn được trở thành một MC/BTV truyền hình. Chính vì đam mê ấy, mình đã không ngừng tìm hiểu, trau dồi kiến thức, kỹ năng để đạt được mục tiêu của bản thân. Và thành công đầu tiên đến với mình, chính là ứng tuyền được vào Câu lạc bộ AMC Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một môi trường vô cùng chuyên nghiệp, cũng là nơi giúp mình có những bước tiến đầu tiên đến với nghề. Trong khoảng những năm tháng đó, mình cũng gặt hái được một số thành tích như: Top 10 MC Sparkling 2018, MC nam của năm Khoá son vàng VNXK AJC,...

Song, bằng tất cả sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân, mình đã may mắn có cơ hội trở thành một MC, đảm nhiệm nhiều chương trình lớn, nhỏ khác nhau. Đặc biệt là có cơ hội cộng tác, trở thành phóng viên, biên tập viên tại tạp chí Sống kết nối - VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tại nơi đây, mình đã có thêm được rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là những kinh nghiệm bài học lớn trong nghề từ những anh, chị đồng nghiệp đáng kính.

Tuy nhiên, là một người trẻ thích chinh phục nhiều thử thách, sự tự do và mong muốn khám phá thêm về bản thân, mình đã quyết định chuyển hướng sang thử sức ở các công việc khác, thuộc lĩnh vực truyền thông, marketing và khởi nghiệp. Từ đó, mình có được những bài học vô cùng to lớn với những câu chuyện khởi nghiệp, những thất bại đầu đời, “trả giá” cho sự non nớt và liều lĩnh của bản thân. Đằng sau những thất bại, đó là một số nợ khổng lồ, đã khiến mình suy sụp và hoàn toàn mất phương hướng, không biết nên làm gì và bắt đầu lại từ đâu. Nhưng, mình luôn may mắn vì có gia đình bên cạnh, những người bạn thật sự trân quý và trân trọng mình đồng hành, sát cánh, động viên.

Không lựa chọn chùn bước, mà thay vào đó là trực tiếp đối mặt với những khó khăn. Mình đã trải qua nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau, sửa đổi và khắc phục những sai lầm trước đây. Và cho đến hiện tại là bén duyên với ngành bảo hiểm, từ đó mình đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Từ những trải nghiệm của quá khứ đã giúp mình rút ra những bài học dẫn đường cho tương lai. Đối với mình, đây là một công việc rất nhân văn và ý nghĩa khi mình làm đúng, làm bằng tất cả sự chân thành của bản thân dành cho mọi người.

Mình đã dám vượt qua vùng an toàn của bản thân, dám liều lĩnh, trải nghiệm để vượt qua những giới hạn. Từ đó, mình tin rằng nội lực của bản thân đã lớn hơn rất nhiều so với con người trước mình đây. Mình cho rằng: “Bản thân mỗi người không cần phải so sánh với bất kỳ ai, chỉ cần bạn là phiên bản tốt hơn mỗi ngày của chính bạn là đủ”.

Một câu nói mình vô cùng yêu thích: “Tìm được đam mê đã khó, nhưng nuôi dưõng được nó còn là điều khó hơn cả”.