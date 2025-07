Trần Hiếu Trung: 'Mọi hành trình lớn lao đều bắt đầu từ bước chân nhỏ bé'

SVVN - Nổi bật với loạt thành tích ấn tượng như giải nhì Học sinh Giỏi cấp Quốc gia, giải nhất Học sinh Giỏi tỉnh Nghệ An môn Tiếng Nga lớp 12 và IELTS 8.0, Trần Ngọc Bảo Châu đã giành được học bổng toàn phần Stipendium Hungaricum do Chính phủ Hungary và Việt Nam cấp, trở thành sinh viên năm nhất ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Corvinus Budapest. Tại đây, cô phấn đấu mỗi ngày với ước mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi, đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

SVVN - Chu Đức An (sinh năm 2003) là sinh viên năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế, lớp QHQT48C1, Học viện Ngoại giao. An là gương mặt nổi bật trong cộng đồng tranh biện Việt Nam. Ngoài hàng loạt dấu ấn từ quán quân, huấn luyện viên đến giám khảo tại các cuộc thi toàn quốc, Đức An còn được chọn làm đại biểu tham dự diễn đàn quốc tế do DCN Global, World Learning tổ chức và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, khẳng định bản lĩnh và tư duy toàn cầu của thế hệ trẻ.