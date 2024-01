Triển lãm ‘Sinh viên Thái Nguyên với Biển đảo Tổ quốc’

SVVN - Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm ‘Sinh viên Thái Nguyên với biển đảo Tổ quốc’, nhằm hưởng ứng cuộc vận động ‘Tự hào một dải non sông’ do T.Ư Đoàn phát động.