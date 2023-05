Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2

SVVN - Chiều 22/5, trường ĐH Tài chính - Marketing phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP. HCM tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành.

Tại buổi lễ, ông Lã Hoài Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP. HCM đã công bố quyết định công nhận trường ĐH Tài chính - Marketing đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành. PGS. TS Lê Ngọc Quỳnh Lam - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP. HCM đã trao giấy chứng nhận cho lãnh đạo trường ĐH Tài chính - Marketing.

PGS. TS Lê Ngọc Quỳnh Lam cho biết, trường ĐH Tài chính - Marketing đã đạt được những thành tựu to lớn trong những năm vừa qua. Trường đã đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (giai đoạn 2018 - 2022) theo Bộ tiêu chuẩn mới do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí mới, khó khăn hơn nhiều so với Bộ tiêu chuẩn trước đây.

Trong quá trình đánh giá ngoài tại trường ĐH Tài chính - Marketing, đoàn đánh giá đã trao đổi, làm việc trực tiếp tất cả các đơn vị thuộc trường với hơn 200 cá nhân có liên quan. Kết quả đánh giá ngoài tại trường ĐH Tài chính - Marketing đã được Hội đồng thẩm định Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP. HCM thông qua và Trung tâm đã ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với trường.

PGS. TS Lê Ngọc Quỳnh Lam đề nghị trường ĐH Tài chính - Marketing tiếp tục phát huy thế mạnh hiện có và tiếp tục phát triển trong tương lai. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TPHCM mong muốn đồng hành cùng với nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng trường ĐH Tài chính - Marketing đã cảm ơn tất cả viên chức và người lao động toàn trường đã lao động, làm việc miệt mài, không quản ngày đêm cho sự thành công này. Nhà trường cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp, các cựu sinh viên đã hỗ trợ cho nhà trường trong quá trình đoàn đánh giá làm việc.

Trong những năm tới, trường ĐH Tài chính - Marketing sẽ nêu cao mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục và sẽ luôn giữ gìn, phát huy truyền thống hơn 45 năm hình thành và phát triển vào sự tiến bộ của Nhà trường trong tương lai.