Từ giảng đường Luật… đến những bản hít triệu view

SVVN - Dù đang theo học ngành Luật, Nguyễn Bình An (nghệ danh An Clock) lại được biết đến như một nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ tài năng, với loạt ca khúc nổi bật như: 'Anh thôi nhân nhượng', 'Để anh lương thiện', 'Mở lối cho em'…

Niềm đam mê với âm nhạc

Nguyễn Bình An sinh năm 2005, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hoá, hiện là sinh viên năm thứ hai, trường ĐH Luật Hà Nội. Bắt đầu sáng tác từ lớp 8, nhưng phải đến cuối lớp 10, hành trình âm nhạc của An mới thật sự khởi sắc khi được nhạc sĩ Khánh Cường định hướng, sửa nhạc và động viên.

Tên gọi An Clock là sự kết hợp giữa tên thật của anh và hình ảnh đồng hồ (biểu tượng thời gian). Với An, âm nhạc là cách để “gửi thời gian” vào từng câu hát, từng giai điệu, như một cách lưu giữ tuổi trẻ và những cảm xúc khó gọi tên.

Các sáng tác của An ghi dấu trong cộng đồng người nghe nhạc trẻ nhờ ca từ gần gũi, giai điệu dễ đi vào lòng người. Anh thôi nhận nhượng, Để anh lương thiệnvà Mở lối cho emđều từng lọt top thịnh hành TikTok và thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, hàng trăm nghìn lượt nghe mỗi tháng trên Spotify và được nhiều ca sĩ, TikToker cover lại. Riêng Mở lối cho em còn được đánh giá là bước ngoặt âm nhạc của An, khẳng định tư duy sáng tác trưởng thành và cá tính âm nhạc rõ nét hơn.

Một cột mốc đáng nhớ khác trong sự nghiệp của An là về một bài hát, dù không gây tiếng vang ngay khi phát hành, Anh thôi nhận nhượng đã bất ngờ trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của An Clock, sau bản cover của ca sĩ Linh Hương Luz.

Nam sinh cho biết, bản cover này đã mở ra một hướng đi hoàn toàn khác cho ca khúc, giúp nó lan tỏa mạnh mẽ và ghi dấu trên các nền tảng như Youtube hay Tik Tok. An cũng bày tỏ sự biết ơn khi gọi đây là bước ngoặt không thể thiếu trên hành trình âm nhạc của mình.

Giữ đam mê nhưng không buông học vấn

An chọn theo học ngành Luật không chỉ vì đam mê cá nhân, mà còn để tự trang bị kiến thức pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực bản quyền, nơi anh xác định sẽ gắn bó lâu dài với vai trò người sáng tác. Mặc dù gia đình An từng khuyên anh đi theo âm nhạc chuyên sâu, nhưng An vẫn kiên quyết lựa chọn Luật.

Không để đam mê cuốn mình xa rời học tập, An chủ động dành thời gian cho âm nhạc vào những lúc rảnh rỗi hoặc khi cảm hứng đến, còn phần lớn thời gian trong ngày vẫn tập trung cho sách vở, bài giảng và các kỳ kiểm tra. “Mình đặt mục tiêu tốt nghiệp loại Giỏi. Âm nhạc là đam mê lớn của mình, nhưng học vấn mới là nền tảng để mình đi đường dài một cách vững vàng”, An chia sẻ.

Chặng đường không trải đầy hoa

Trong con đường theo đuổi nghệ thuật, bài toán tài chính cũng là rào cản lớn. MV đầu tay Anh thôi nhận nhượng có thể thực hiện nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ sếp của mình. “Mình đã xin sự đầu tư từ sếp của công ty mình đang làm việc và mình đã được đầu tư toàn bộ kinh phí, từ kinh phí quay MV đến kinh phí truyền thông”, An nhớ lại.

Sau sự thành công vang dội của những sáng tác cũ, An Clock từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều khi một số ca khúc của anh chỉ thực sự được biết đến sau khi được remix hoặc cover lại. Không ít người cho rằng, bản gốc thiếu sức hút, thậm chí đánh giá âm nhạc của An mang màu sắc giống nhau, thiếu sự bứt phá.

“Mình hiểu, sự so sánh là điều không tránh khỏi nhưng khá buồn khi nhạc bị đánh giá là một màu. Mình vẫn tiếp thu những ý kiến đó và lấy làm động lực để phát triển, thử nghiệm những dòng nhạc mới hơn!”, An chia sẻ.

Không chỉ đối diện với những nghi ngại về màu sắc âm nhạc, An thừa nhận bị áp lực khi chứng kiến nhiều nghệ sĩ gặt hái thành công và bản thân lại rơi vào trạng thái bí ý tưởng, không tìm được cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên, thay vì buông bỏ, An chọn cách chấp nhận cảm xúc đó như một phần tất yếu trong hành trình làm nghề, đồng thời kiên trì rèn luyện và chờ đợi cảm hứng quay trở lại.

“Mình luôn tự nhắc phải làm sản phẩm thật đặc biệt, để khán giả thấy rằng một người trẻ cũng có thể làm được như các anh chị đi trước”, An khẳng định.