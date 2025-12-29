Từ những cung đường Hà Giang đến ‘lớp học mở’ của người giảng viên du lịch

SVO - Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc với cao nguyên đá hùng vĩ và thiên nhiên nguyên sơ đã trở thành miền ký ức không cũ trong hành trình trở lại nhiều lần của Phùng Thị Ngân (sinh năm 1999, quê Quảng Ninh), hiện là giảng viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam. Từ một chuyến đi tình cờ năm 2018, Hà Giang dần neo giữ cảm xúc của Ngân, để mỗi lần quay lại là một lần khám phá mới, sâu hơn và lắng hơn về cảnh sắc, con người và chính bản thân mình.

Ngân trong chuyến trở lại Hà Giang lần thứ năm, nơi mỗi lần đi là một lần khám phá khác.

Lần đầu đến Hà Giang trong một chuyến đi hoàn toàn ngẫu nhiên, Ngân gần như không mang theo bất kỳ kỳ vọng nào. Thế nhưng, trước không gian núi đá trập trùng nối tiếp đến vô tận, vẻ đẹp hùng vĩ và nguyên sơ của thiên nhiên nơi đây đã khiến cô lặng người. Khoảnh khắc đối diện với cao nguyên đá khắc nghiệt mà đầy mê hoặc ấy đã trở thành dấu mốc mở ra một mối duyên bền chặt, khởi nguồn cho những rung động sâu sắc về trải nghiệm và cảm xúc trong các hành trình sau này.

Ngân chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Hà Giang.

Từ dấu ấn ban đầu ấy, Hà Giang dần trở thành nơi Ngân luôn mong muốn quay lại. Không phải vì sự mới lạ, mà bởi mỗi lần trở về là một lần khám phá khác. Bộ ảnh lần này được ghi lại trong chuyến đi thứ năm của Ngân đến Hà Giang - con số đủ để một điểm đến trở nên quen thuộc, nhưng lại chưa từng làm cảm xúc trong Ngân vơi đi. Trái lại, vùng đất này luôn mang đến những lát cắt mới: khi là buổi sớm bảng lảng sương nơi cao nguyên đá, khi là chiều muộn hun hút gió trên đèo, khi là những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thiên nhiên tưởng chừng khắc nghiệt nhưng đầy chất thơ.

Lô Lô Chải - ngôi làng nhỏ mang lại cảm giác an yên, nơi nhịp sống dường như chậm lại.

Với Ngân, Hà Giang không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là một không gian trải nghiệm sống động, nơi mỗi chuyến đi đều để lại những suy ngẫm riêng. “Mỗi lần quay lại, mình lại nhìn Hà Giang bằng một góc nhìn khác, như thể nơi này luôn âm thầm làm mới mình trong mắt người lữ hành”, Ngân chia sẻ. Chính sự bền bỉ, nguyên sơ và giàu cảm xúc ấy đã khiến Hà Giang trở thành miền ký ức không cũ - một vùng đất càng trở lại, càng lắng sâu trong tâm hồn người đã từng đi qua.

Nhà của Pao mộc mạc, bình yên giữa không gian đá xám và trời xanh Hà Giang.

Trong hành trình khám phá Hà Giang, Ngân đã lưu giữ cho mình những dấu ấn khó quên qua từng điểm đến giàu giá trị cảnh quan và văn hóa. Từ Dinh thự họ Vương mang đậm dấu ấn lịch sử, Dốc 9 khoanh đầy thử thách, Nhà của Pao mộc mạc giữa cao nguyên đá, đến dòng sông Nho Quế xanh ngọc bích uốn mình qua hẻm Tu Sản và đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ giữa trời mây. Bên cạnh Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, điểm dừng chân để lại cảm xúc sâu lắng nhất với Ngân là Lô Lô Chải, ngôi làng nhỏ mang đến cảm giác bình yên hiếm có, nơi con người và thiên nhiên dường như sống chậm lại, lặng lẽ hòa làm một.

Dòng Nho Quế xanh ngọc bích uốn mình qua hẻm Tu Sản hùng vĩ.

Khoảnh khắc Ngân quyết định bấm máy ghi lại bức ảnh xuất phát từ sự giao thoa trọn vẹn giữa cảnh sắc và cảm xúc. Trong không gian khoáng đạt, thời tiết mát lành và khung cảnh hùng vĩ, Ngân cảm nhận một sự tĩnh lặng rất đặc biệt. “Đó không chỉ là lúc mình ngắm cảnh, mà là giây phút mình thật sự chạm vào Hà Giang - bằng cả giác quan và cảm xúc”, Ngân chia sẻ. Với Ngân, chụp ảnh không đơn thuần là lưu giữ hình ảnh, mà là cách kể lại câu chuyện của những chuyến đi, nơi cảm xúc cá nhân hòa quyện cùng vẻ đẹp của thiên nhiên và con người.

Với Ngân, mỗi bức ảnh là một câu chuyện được kể bằng trải nghiệm.

Là người yêu du lịch và đam mê xê dịch, Ngân tin rằng tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để đi, để va chạm và để hiểu chính mình. Hà Giang đã dạy Ngân biết bước ra khỏi vùng an toàn, dám đối diện với những cung đường khó và những giới hạn tưởng chừng không thể. “Mỗi chuyến đi đều khiến mình trưởng thành hơn”, Ngân nói. Không dừng lại ở những cảm xúc cá nhân, các chuyến đi tới Hà Giang còn trở thành chất liệu sống động để Ngân mang vào giảng dạy. Từ những cung đường đèo, bản làng vùng cao đến cách con người địa phương gìn giữ văn hóa bản địa, Ngân chuyển hóa trải nghiệm thực tế thành những bài học gần gũi, giàu cảm hứng cho sinh viên ngành Du lịch. Với cô, mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi, mà còn là một “lớp học mở”, nơi sinh viên được truyền cảm hứng về nghề bằng những câu chuyện thật, cảm xúc thật, để hiểu rằng du lịch không chỉ là dịch vụ, mà còn là sự thấu cảm, trách nhiệm và tình yêu dành cho vùng đất mình đặt chân tới.



Từ những chuyến đi Hà Giang, Ngân mang trải nghiệm thực tế vào giảng dạy

(Ảnh: NVCC)