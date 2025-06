Từ nữ sinh chuyên Hóa đến khát vọng khởi nghiệp social media

SVVN - Trần Thị Hồng Ánh (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Từng là học sinh chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp, ít ai ngờ rằng cô gái ấy lại ấp ủ một tình yêu lớn với thế giới công nghệ và khao khát chinh phục những thử thách trên con đường kinh doanh trực tuyến, chuyển mình thành một sinh viên kinh tế năng động, một nhà khởi nghiệp đầy tiềm năng trong lĩnh vực social media, và một người trẻ luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Hành trình của Hồng Ánh đến với đam mê và công việc hiện tại bắt nguồn từ những năm tháng tuổi thơ. Cô chia sẻ: "Mình luôn bị cuốn hút bởi thế giới công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến marketing. Chính những lần tiếp xúc đó đã tạo nên niềm đam mê lớn với ngành social media".

Khi còn học Trung học phổ thông, Hồng Ánh từng mơ ước theo đuổi ngành truyền thông và báo chí. Tuy nhiên, dưới sự định hướng của gia đình, cô đã quyết định chọn học tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) để có nền tảng vững chắc về kinh tế. Quyết định này, ban đầu có thể xem là sự "nhượng bộ" với gia đình, nhưng lại trở thành cơ hội để Hồng Ánh khám phá những tiềm năng khác của bản thân.

Hồng Ánh tâm sự: "Mặc dù sự lựa chọn này có sự ảnh hưởng từ gia đình, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Ngược lại, mình nhận ra rằng con đường học tại UEH không chỉ giúp mình hiểu rõ hơn về các lĩnh vực như khởi nghiệp, marketing và quản lý, mà còn mở rộng tầm nhìn và trang bị cho mình các kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp".

Trong suốt thời gian học đại học, Hồng Ánh không ngừng tìm cách kết hợp kiến thức kinh tế với đam mê social media. Cô chủ động tham gia các khóa học chuyên sâu về social media và khởi nghiệp, đồng thời thử sức trong các cuộc thi học thuật do cấp khoa, trường và quốc tế tổ chức. Những nỗ lực này không chỉ giúp Hồng Ánh trau dồi kiến thức mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Hồng Ánh cho biết: “Càng đi sâu vào các lĩnh vực, mình càng nhận ra rằng social media chính là nơi mình muốn đồng hành và phát triển sự nghiệp. Chính những trải nghiệm thực tế và cơ hội học hỏi từ các cuộc thi học thuật đã giúp mình mở rộng mạng lưới quan hệ, tích lũy thêm kiến thức và củng cố niềm đam mê khởi nghiệp”.

Việc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật và khởi nghiệp là một trong những cột mốc quan trọng trong hành trình của Hồng Ánh. Các cuộc thi như: The Banker 2024, E-Banker 2024, Chuỗi Bình Luận Sinh viên Kinh tế, UEH Debate hay Giải A Nhà Nghiên cứu trẻ 2025 tại UEH,... đã giúp cô nhận ra rằng, thành công luôn bắt nguồn từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những trải nghiệm này không chỉ giúp Hồng Ánh phát triển kỹ năng chuyên môn, mà còn là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục thử sức với những thử thách mới.

Với mong muốn truyền tải một thông điệp ý nghĩa: "Chỉ khi ta dám đối mặt với thử thách, ta mới khám phá được giới hạn của chính mình", Hồng Ánh hy vọng, qua câu chuyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng đến những bạn trẻ khác dám mơ ước, dám hành động và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công.

Trong suốt quá trình học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, Hồng Ánh đã tích lũy được một bảng thành tích đáng nể. Cô từng là thành viên của nhiều tổ chức và dự án, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và rèn luyện bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cụ thể, Hồng Ánh đã từng là: Thành viên của Ban Phong Trào - TNV Chiến dịch TNTN Tỉnh Đoàn tại Tuổi trẻ Đất Sen Hồng, Member of MSS tại The TOEIC Lab, Member of SMM tại Orange Agency, Head of Public Relations - Media tại NO Plastics (dự án được triển khai bởi British Council), Delegate tại Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học - Quan hệ Quốc tế Đoàn UEH trong UEH MUN 2024.

Ngoài ra, Hồng Ánh còn có cơ hội thực tập và làm việc tại các công ty lớn, nơi cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực marketing và truyền thông.

Trong các cuộc thi học thuật và khởi nghiệp, Hồng Ánh đã đạt được nhiều thành tích đáng kể: Quý quân UEH Debate 2024 (Bảng Tiếng Việt) cấp Khoa, Á quân trong cuộc thi Chuỗi bình luận Sinh viên Kinh tế 2024 cấp Khoa, Top 15 Vì sao tiềm năng trong cuộc thi The Banker 2024, Giải Nữ Founder trong cuộc thi BlockChain4Her x Cuộc thi khởi nghiệp FLAGUP, Giải Khuyến khích trong cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo - Startup UTH 2024,...

Không chỉ dừng lại ở việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, Hồng Ánh còn tích cực tham gia vào lĩnh vực khởi nghiệp. Cô là nhà sáng lập và đồng sáng lập các dự án như Ngõ chạm và Web3Viec, đồng thời phát triển một shop thời trang thu hút hơn 100K followers trên TikTok. Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng duy trì một kênh TikTok cá nhân với 9K followers, nơi cô chia sẻ những nội dung freestyle. Những dự án này không chỉ là cơ hội để Hồng Ánh thực hành và rèn luyện kỹ năng, mà còn là cách cô đóng góp cho cộng đồng và phát triển tinh thần khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Hồng Ánh còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện, giữ vai trò đại sứ cho các tổ chức và hợp tác với các thương hiệu lớn với vai trò KOC/KOL. Những thành tích và kinh nghiệm này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Hồng Ánh trong học tập, công việc và các hoạt động xã hội. Chúng cũng thể hiện khát vọng phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng của cô.

Trong tương lai, Hồng Ánh đặt mục tiêu tiếp tục phát triển bản thân và hướng tới những cơ hội lớn hơn trong công việc và cuộc sống. Cô mong muốn mở rộng và phát triển các dự án khởi nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và học hỏi từ những người đi trước để nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo, song song hướng đến việc hoàn thiện kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Đồng thời, Hồng Ánh hy vọng có thể tham gia vào các dự án, cuộc thi quốc tế để mở rộng tầm nhìn và kết nối với cộng đồng quốc tế. Cô mong muốn tìm kiếm những cơ hội học hỏi và phát triển bền vững, để không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Một câu nói Hồng Ánh vô cùng yêu thích: "Khi còn trẻ, đừng ngần ngại thử sức với nhiều điều, vì chỉ khi trải nghiệm, bạn mới biết mình thực sự thích hợp với điều gì". Đây cũng chính là kim chỉ nam dẫn lối cho hành trình khám phá và chinh phục những đỉnh cao mới của cô gái trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết này.

(Ảnh: NVCC)