Từ sinh viên kinh tế đến người mẫu ảnh, hành trình tìm lại đam mê

SVVN - Nguyễn Hải Yến ( sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên trường Đại học Tài chính Ngân hàng (FBU) và là một người mẫu ảnh tự do đầy đam mê. Hải Yến đang ngày càng khẳng định bản thân trên hành trình theo đuổi cái đẹp, vượt qua những định kiến và tìm thấy niềm vui trong công việc mình yêu thích.

Từ nhỏ, Hải Yến đã bộc lộ tình yêu với cái đẹp và nghệ thuật, đặc biệt là ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Năm lớp 9, cô đã bắt đầu tự tay may scrunchie để bán, tích cóp tiền mua máy may và học may vá. Tuy nhiên, ước mơ này đã phải tạm gác lại khi bố mẹ muốn Yến tập trung vào việc học và thi lên cấp Trung học phổ thông.

Suốt ba năm Trung học phổ thông, Hải Yến gần như không còn vẽ hay tìm hiểu về thời trang mà chuyển sang kinh doanh online, sau đó lựa chọn học ngành kinh tế. Cô từng nghĩ rằng, niềm đam mê thời trang thời thơ ấu đã lụi tàn.

Bước ngoặt đến với Hải Yến khi cô tình cờ thử sức với công việc người mẫu. Trong "mùa đồ án" của trường Đại học Kiến trúc, Hải Yến đã chủ động liên hệ với một sinh viên cần người mẫu miễn phí.

Kể từ đó, Hải Yến bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu ảnh và gắn bó với nghề được tròn một năm. Công việc này đã mở ra cho cô cơ hội trải nghiệm môi trường thời trang, được làm việc với các nhà thiết kế, stylist và tham gia vào các dự án thời trang. Đặc biệt, nó đã thắp lại niềm đam mê với thời trang trong cô.

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Hải Yến có cơ hội thực tập làm content marketing trong một công ty, có thu nhập hàng tháng. Công việc này giúp cô được tham gia các sự kiện, workshop và gặp gỡ những người tài giỏi trong ngành.

Trải nghiệm làm việc tại một thành phố mới mang lại cho Hải Yến nhiều hứng thú và động lực. Tuy nhiên, việc đi làm sớm không phải lúc nào cũng được mọi người ủng hộ. Nhiều người cho rằng: “Con gái làm việc sớm là vất vả, số phận không may mắn”. Khi nghe những lời nhận xét đó, Hải Yến từng cảm thấy tự ti và rất tủi thân.

Nhưng, khi Hải Yến nhận được câu hỏi của một người chị đã khiến cô phải suy nghĩ lại: "Em có cảm thấy khổ khi đi làm không?". Hải Yến nhận ra rằng, những công việc bản thân cô làm đều do tự nguyện, mang lại niềm vui và sự tự hào. Đồng thời, Hải Yến cũng nhận thấy, mình may mắn vì có cơ hội làm việc và học hỏi kinh nghiệm sớm hơn so với nhiều người.

Qua đây, Hải Yến muốn gửi lời động viên đến các bạn sinh viên trẻ, đặc biệt là những bạn từ tỉnh khác lên Hà Nội học tập: "Mình nghĩ các bạn sinh viên trẻ, đặc biệt là những bạn từ xa đến Hà Nội học tập. Giai đoạn đầu bạn sẽ vô cùng hào hứng đi trải nghiệm mọi thứ, tham gia CLB, chạy sự kiện, khẳng định bản thân,… Nhưng sẽ có những giai đoạn các bạn sẽ trùng xuống và thất vọng khi nhận ra những điều mình làm không hề to lớn như mình tưởng tượng. Có thể các bạn sẽ bị peer pressure, tự thu mình lại, hoặc là suy nghĩ tiêu cực. Nhưng, sướng hay khổ đều do góc nhìn mà thành. Đừng để người khác áp đặt định nghĩa của họ lên bản thân mình. Chỉ cần được làm những điều chúng ta yêu thích thì đó chính là hạnh phúc".

Một câu nói yêu thích của Hải Yến, cũng là lời nhắc nhở giúp cô vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống: "Everything will be ok" – Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đây là một câu nói khá đơn giản, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng đối với Hải Yến, nó là một lời nhắc rất kì diệu. Mỗi lần gặp chuyện buồn hay khó khăn gì, Hải Yến đều tự nhủ với bản thân câu nói ấy: “Nếu ai đã từng trải qua nhiều khó khăn hay những tổn thương, rồi từ từ chứng kiến những điều đó qua đi, rồi ta lại từ từ quên và đến một ngày những điều ấy tưởng như chưa từng xảy ra, thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc câu nói này", Hải Yến chia sẻ.

