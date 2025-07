Từ 'Uncle Red' thành 'Sister Hong': Chiêu trò quyến rũ 1.691 chàng trai trẻ trong vụ lừa đảo tình cảm gây 'sốc' (Kỳ 1)

SVVN - Hoàng Duyên nói lời tạm biệt 'Em xinh say hi' bằng âm nhạc chữa lành trong 'She never cries'. Cô còn kết hợp với tân binh V-pop Sơn.K và vũ công Sơn Lâm để mang đến sự thay đổi bất ngờ trong âm nhạc của mình.