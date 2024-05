Tuổi trẻ Công an với các hoạt động hướng về biên giới Việt Nam - Lào

SVVN - Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024, do Ban Thanh niên CAND và Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức, chiều 23/5, đoàn công tác của tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị hướng về biên giới Việt - Lào.

Dự, động viên chương trình, có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam.

Với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả và bền vững, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2024 được tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ Sơn La triển khai thông qua chương trình 'Tiếp sức mùa thi', hoạt động 'Tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn' và 4 chiến dịch: 'Hành quân Xanh', 'Mùa Hè Xanh', 'Kỳ nghỉ Hồng', 'Hoa phượng Đỏ', bằng nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần hoàn thành 11 nhóm chỉ tiêu do T.Ư Đoàn đề ra.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Đoàn đã tới dâng hương, sinh hoạt chính trị tại Khu di tích cách mạng Việt Nam - Lào, tại bản Lao Khô thuộc xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đây là một địa danh, một biểu tượng cao đẹp của tình quân dân Việt Nam – Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng là một trong những căn cứ cách mạng đầu tiên dọc biên giới Việt Nam – Lào, nơi để lại dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của người dân trong vùng đối với Người Chỉ huy của Ban xung phong Lào – Bắc (Lào) - Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keo Muông; thăm, tặng quà một số hộ dân sinh sống dọc biên giới Việt Nam - Lào; thăm cột mốc biên giới hai nước Việt Nam - Lào và một số mô hình phát triển kinh tế gắn với an ninh, trật tự của thanh niên tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ Tỉnh Đoàn Sơn La xây dựng 3 công trình 'Trường đẹp' tại huyện Sông Mã, một 'Cầu hạnh phúc', tại huyện Sốp Cộp, 20 nhà vệ sinh tại huyện Yên Châu, 3 nhà vệ sinh tại huyện Thuận Châu, với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn trao tặng một nhà 'Đại đoàn kết' trị giá 40 triệu đồng, 10 suất quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng, người có uy tín; Sở LĐ - TB - XH, Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh Đoàn Sơn La và các đơn vị đồng hành trao tặng 40 suất học bổng, 10 đàn gà 'Khăn quàng đỏ' cho các học sinh vượt khó, học giỏi xã Chiềng Sại...