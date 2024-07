Tuổi trẻ Nhân văn hai miền nắm tay trên Hành trình Tri ân 2024

SVVN - Trong suốt 19 năm, Hành trình Tri ân dọc các tỉnh miền Trung vào tháng 7 đã trở thành một hoạt động thường niên của CLB “Mãi Mãi Tuổi 20” (tiền thân là Quỹ “Mãi Mãi Tuổi 20” – UBND TP.Hà Nội). Năm 2024, chuyến đi trở nên đặc biệt hơn với sự đồng hành của các bạn sinh viên đến từ 2 trường đại học đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn ở hai đầu đất nước.

Giữa những ngày tháng 7 lịch sử, CLB “Mãi Mãi Tuổi 20” thực hiện chương trình “Hành trình Tri ân 2024: Non sông một dải – Bắc Nam một lòng”, do TSKHQS.AHLLVT Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Chủ tịch CLB “Mãi Mãi Tuổi 20” làm Trưởng đoàn.

Trong 05 ngày diễn ra chương trình, từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2024, tham gia và đồng hành cùng CLB “Mãi Mãi Tuổi 20” là sự góp mặt của các bạn sinh viên tới từ CLB Ngọn Lửa Tuổi 20 (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) và Đoàn Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM).

Xuất phát từ Thủ đô Hà Nội, đoàn Hành trình Tri ân đã có mặt tại Đền thờ 10 nữ dân quân Lam Hạ từ sớm để thắp hương tri ân sự anh dũng của các nữ anh hùng liệt sĩ đã không tiếc thân mình cho hoà bình đất nước.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn di chuyển tới Nghệ An và Hà Tĩnh và thực hiện công tác tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào, Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An) và Khu Di tích lịch sử Cấp Quốc gia Ngã Ba Đồng Lộc, Nhà thờ Anh hùng Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh). Trước anh linh của của những vị anh hùng thanh niên xung phong. Đoàn đã kính cẩn dâng những bông hoa tươi thắm, những nén hương để bày tỏ lòng biết ơn và thành kính với những người đã góp phần máu xương để xây dựng cho nền hòa bình, độc lập của Việt Nam hiện nay. Tại đây, những bạn sinh viên tình nguyện cũng có dịp được chuyện trò và lắng nghe những câu chuyện lịch sử được kể lại bởi bác cựu chiến binh.

Tại Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đoàn tri ân đã trao tặng những phần quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các gia đình khó khăn cũng như đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn để trao tặng những phần quà để động viên tinh thần những “người lính quân hàm xanh” luôn vững vàng cùng biên cương Tổ quốc.

Cũng tại Nghệ An, đoàn tri ân đã có dịp giao lưu với Đồn biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An - một đồn biên phòng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác bảo vệ và phát triển an ninh nơi biên cương Tổ quốc. Sau những lời thăm hỏi thân tình, chương trình giao lưu đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca tuổi 20” được diễn ra với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng đồng bào.

Như một món quà động viên, đoàn tri ân đã trao tặng những phần sách từ Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho các chiến sĩ. Đồng thời, thay mặt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam trao tặng hơn 200 chiếc áo dài cho các bạn nữ sinh để giúp các bạn có thêm tấm áo mới để thêm tinh thần hăng hái học tập, luôn cố gắng phấn đấu trong việc học.

Bạn Ngô Thị Thu Thủy - Chủ nhiệm CLB Ngọn Lửa Tuổi 20 chia sẻ: “Chuyến đi kéo dài trong nhiều ngày liên tục, tuy nhiên rất may mắn khi các bác cựu chiến binh luôn giữ được sức khỏe dẻo dai và truyền đi tinh thần, năng lượng ấy cho các bạn sinh viên. Các bác nắm tay chúng tôi chia sẻ, chừng nào còn sống, còn khỏe là còn đi, làm sao để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần “mãi mãi tuổi 20” và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cho xã hội, đặc biệt là thế hệ thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Hành trình Tri ân năm 2024 khép với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự trầm lắng, xúc động khi sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử, là những phút giây sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của sinh viên hai miền, và càng cảm thấy biết ơn, trân trọng về những điều trong quá khứ mà các chiến sĩ anh hùng đã hi sinh để cho chúng ta cuộc sống như ngày nay.

Một số thông tin về chương trình: - Tên chương trình: Hành trình Tri ân 2024: Non sông một dải – Bắc Nam một lòng - Đơn vị tổ chức: CLB “Mãi Mãi Tuổi 20” (tiền thân là Quỹ “Mãi Mãi Tuổi 20”) - Đơn vị đồng hành: + CLB Ngọn Lửa Tuổi 20 – Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN + CLB Tiếng nói thanh niên – Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM - Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2024 - Địa điểm: Dọc 5 tỉnh miền Trung: Thủ đô Hà Nội - Hà Nam - Nghệ An - Hà Tĩnh