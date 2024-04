Tuổi trẻ TP. HCM tham gia nhiều hoạt động tại Hành trình ‘Sinh viên với khát vọng non sông’

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.

SVVN - Hành trình ‘Sinh viên với khát vọng non sông’, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 - 27/4, tại tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động thiết thực do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện, hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.