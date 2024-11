Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) phối hợp với AIoT Lab VN tổ chức Hội thảo khoa học Ứng dụng Công nghệ Tự động hóa và Xây dựng dân dụng năm 2024 (The Conference on Applications of Technology, Automation and Civil Engineering - ATAC 2024).

ATAC 2024 thu hút sự quan tâm và tham dự của gần 50 chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước và hơn 450 sinh viên STU. Gần 30 công trình nghiên cứu được lựa chọn tập trung vào 06 chủ đề liên quan đến ứng dụng của AI (Artifical Intelligence – Trí tuệ nhân tạo) trong các lĩnh vực của cuộc sống: giáo dục, khoa học sức khỏe, môi trường, kinh tế, kỹ thuật điện và xây dựng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Hoàng Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng và cảm ơn các chuyên gia, các nhà khoa học trẻ đã đến tham dự Hội thảo ATAC 2024 tại STU. PGS.TS. Hoàng Kim Anh nhấn mạnh mục đích của Hội thảo là diễn đàn cho các chuyên gia, các nhà khoa học trẻ thảo luận, trao đổi, trình bày những nghiên cứu mới, đặc biệt là về ứng dụng AI trong các lĩnh vực của cuộc sống.

Các diễn giả đã trình bày 3 báo cáo khoa học với các chủ đề "The Integration of Blockchain and AI in 6G Networks: Opportunities, Challenges, and Directions - Sự kết hợp giữa Blockchain và AI trong mạng 6G: Cơ hội, thách thức và định hướng". "Application of AI/ML in Cybersecurity - Ứng dụng AI/ML trong an ninh mạng", "Machine Learning Algorithms in Predicting the Compressive Strength of Concrete: A Case Study in Bình Thuận, Vietnam - Các thuật toán học máy trong dự đoán cường độ chịu nén của bê tông: Nghiên cứu trường hợp tại Bình Thuận, Việt Nam''.

Ấn phẩm sau Hội thảo là Kỷ yếu bản tiếng Anh có chỉ số ISBN là sản phẩm khoa học tham khảo có giá trị trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực đào tạo của STU.