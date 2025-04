Việt Nam có duy nhất ĐH Phenikaa vào TOP 8 'THE Awards Asia 2025'

Từ một ngôi trường non trẻ, ĐH Phenikaa đã vươn lên ghi danh trong bảng vàng của 'THE Awards Asia 2025' với hai đề cử quan trọng, sánh vai cùng các 'gã khổng lồ' như NUS, NTU, PolyU. Câu chuyện về tự chủ công nghệ và đổi mới giảng dạy tại Phenikaa đang truyền cảm hứng mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Từ ngày 22 – 24/4, trong Hội nghị Thượng đỉnh các trường đại học châu Á 2025 (THE Asia Universities Summit 2025), ĐH Phenikaa đã xuất sắc lọt vào TOP 8 giải thưởng THE Awards Asia 2025 – một trong những giải thưởng danh giá và uy tín hàng đầu trong khu vực do Times Higher Education (THE) tổ chức. Đây không chỉ là vinh dự của nhà trường mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện duy nhất của Việt Nam và là đại học trẻ nhất trong danh sách đề cử

Năm nay, ĐH Phenikaa là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách đề cử và cũng là trường đại học trẻ nhất góp mặt tại hai hạng mục quan trọng nhất của THE Awards Asia 2025:

Đổi mới Công nghệ hoặc Kỹ thuật số của năm (Technological or Digital Innovation of the Year)

Chiến lược Giảng dạy và Học tập của năm (Teaching and Learning Strategy of the Year)

Đây là minh chứng rõ nét cho nội lực, sự chủ động và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Phenikaa trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới giáo dục.

Tự chủ công nghệ - Điểm cộng lớn trong kỷ nguyên số

Tại hạng mục Đổi mới Công nghệ hoặc Kỹ thuật số, ĐH Phenikaa ghi điểm tuyệt đối với việc tự chủ xây dựng toàn bộ hệ thống công nghệ nội bộ, bao gồm: Hệ thống ERP quản trị tổng thể; Cổng an ninh thông minh (Smart Gate); Nền tảng học tập số; Hệ thống thanh toán không tiền mặt.

Chiến lược "in-house" – tự phát triển thay vì thuê ngoài – được đánh giá là yếu tố then chốt giúp nhà trường linh hoạt, tối ưu hoá vận hành và đồng bộ mọi hoạt động trong quản trị, đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu và chăm sóc sinh viên.

Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc – từ hơn 300 sinh viên (2019) lên gần 25.000 sinh viên (2024) – hệ thống công nghệ đã đóng vai trò trung tâm giúp quá trình mở rộng được diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và trải nghiệm người học. Riêng trong mùa tuyển sinh 2024, 99% sinh viên phản hồi tích cực về trải nghiệm nhập học trực tuyến.

Đổi mới giảng dạy: Học theo module tích hợp, gắn liền thực tiễn

Tại hạng mục Chiến lược Giảng dạy và Học tập của năm, Phenikaa nổi bật với việc chuyển đổi từ phương pháp dạy truyền thống sang học theo module tích hợp liên ngành, đặc biệt trong khối Khoa học sức khỏe. Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà được tiếp cận thực hành sớm, ngay từ năm nhất, tại các: Bệnh viện và phòng khám vệ tinh; Nhà máy sản xuất dược phẩm; Phòng lab hiện đại ngay tại trường.

Sự kiện Bệnh viện ĐH Phenikaa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2024 cũng là một dấu mốc chiến lược, không chỉ phục vụ cộng đồng mà còn trở thành trung tâm thực tập, thực hành hiện đại dành cho sinh viên ngành Y – Dược.

Khẳng định vị thế cùng các “gã khổng lồ” giáo dục châu Á

Cùng nằm trong top 8 của hai hạng mục giải thưởng này có sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như: ĐHQG Singapore (NUS); ĐH Công nghệ Nanyang (NTU); ĐH Bách khoa Hồng Kông (PolyU); ĐH Chulalongkorn (Thái Lan); ĐH Quản lý Singapore (SMU).

Đây là bước tiến ngoạn mục của một trường đại học còn rất trẻ tuổi, cho thấy tầm vóc và tiềm năng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi ĐH Phenikaa – đại diện duy nhất của Việt Nam – lọt TOP 8 tại THE Awards Asia 2025. Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc tự chủ công nghệ, đổi mới số toàn diện và áp dụng phương pháp giảng dạy mang lại trải nghiệm thực tiễn sâu sắc cho người học”.

Ông cũng nhấn mạnh định hướng tương lai của nhà trường: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển, mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, lan tỏa mô hình ‘smart mini-city’ để đào tạo nên những thế hệ sinh viên sáng tạo, chủ động và đầy khát vọng”.