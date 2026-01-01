Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Việt Nam được gia hạn miễn phí visa du lịch Hàn Quốc đến tháng 6/2026

Thu Hiền
SVO - Hàn Quốc gia hạn miễn phí visa cho khách du lịch theo nhóm từ 6 quốc gia đến hết tháng 6/2026.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí xử lý visa thêm sáu tháng cho khách du lịch theo nhóm đến từ sáu quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Theo kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol công bố, việc miễn phí visa C-3-2, vốn ban đầu dự kiến ​​hết hạn vào 31/12, sẽ được gia hạn đến cuối tháng Sáu năm sau.

Ông Koo cũng cho biết thêm, kế hoạch này là để duy trì đà tăng trưởng du lịch inbound. Hiện tại, phí xử lý visa C-3-2 được quy định ở mức 18.000 won (12,46 đô la Mỹ).

Trong khi đó, số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã tăng mạnh trong tháng 11/2025, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, khi ngành du lịch của nước này tiếp tục phục hồi về mức trước đại dịch, theo số liệu chính thức. Theo hãng tin Yonhap, Trung Quốc vẫn là nguồn khách du lịch lớn nhất với 378.000 lượt đến, tiếp theo là Nhật Bản với 363.000 lượt, Đài Loan (Trung Quốc) với 158.000 lượt, Hoa Kỳ với 133.000 lượt và Philippines với 60.000 lượt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn dự báo số lượng khách du lịch nước ngoài hàng năm sẽ vượt quá 18,7 triệu người trong năm nay, lập kỷ lục mới và tiến gần đến mốc 20 triệu người đầy ý nghĩa.

Du lịch inbound (Inbound Tourism) là hoạt động du lịch mà khách nước ngoài hoặc Việt kiều về nước đến khám phá, tham quan, nghỉ dưỡng tại một quốc gia mà họ không sinh sống thường xuyên, với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, tìm hiểu văn hóa bản địa, tạo ra nguồn thu ngoại tệ quan trọng và thúc đẩy kinh tế địa phương. Loại hình này trái ngược với du lịch outbound (người dân trong nước đi ra nước ngoài) và du lịch nội địa (người dân trong nước đi trong nước).

Thu Hiền
#Gia hạn miễn phí visa Hàn Quốc #Du lịch Hàn Quốc phục hồi #Tăng trưởng khách quốc tế #Nguồn khách du lịch chính #Ảnh hưởng của đại dịch đến du lịch #Chính sách visa nhóm quốc gia #Thống kê du khách quốc tế #Du lịch inbound và outbound #Tiềm năng du lịch Việt Nam #Kỷ lục khách quốc tế

