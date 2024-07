Với niềm tin vào bản thân, bạn sẽ tỏa sáng dù ở bất kỳ nơi đâu

SVVN - Nguyễn Thu Nga – cô gái đến từ Quảng Ninh hiện là sinh viên năm nhất Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao. Với thành tích 8.0 IELTS, Giải Ba Học sinh Giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh năm 17 tuổi, Nga cũng từng “vật lộn” để thích nghi với môi trường mới khi vào đại học. Niềm tin vào bản thân là chìa khóa giúp Thu Nga vượt qua thời gian khó khăn ấy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Phút giây đánh mất bản thân

Mình từng là một cô học trò vô cùng năng động và tự tin. Những năm Trung học phổ thông, mình được thầy cô, bạn bè tin tưởng bầu chọn làm Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường. Mình có cơ hội tham gia tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa của nhà trường như các lễ kỷ niệm 26/3, 20/11, Lễ Tri ân và Trưởng thành Khóa 58. Đến kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, với số điểm 27.5 mình cũng đạt được vị trí Thủ khoa khối D01 tại ngôi trường Trung học phổ thông mình theo học.

Tuy nhiên, bước vào môi trường đại học, mình đã thực sự bị choáng ngợp. Ngôi trường Trung học phổ thông với những thành tích, những chương trình mà mình luôn tự tin, hãnh diện khi ấy hóa ra chỉ là những “hạt cát” so với những người bạn của mình ở đại học. Học viện Ngoại giao - nơi mình từng mơ ước quy tụ toàn những người bạn giỏi giang, năng động, đến từ những trường Trung học phổ thông chuyên, trọng điểm: Có bạn từng là Trưởng ban Tổ chức của nhiều chương trình lớn, có bạn lại có thành tích học tập khủng như Giải học sinh giỏi Quốc gia, 8.5 IELTS, thông thạo nhiều ngoại ngữ,...

Tất nhiên, mình cũng từng cố gắng tìm cơ hội cho bản thân, rất nhiều chương trình tuyển thành viên, rất nhiều cuộc thi được tổ chức, mình đều đăng ký tham gia và kết quả không nằm ngoài dự đoán… mình trượt. Liên tục nhận những email từ chối, mình đã thực sự nản chí, tự hoài nghi quyết định chọn trường của mình đã đúng đắn hay chưa và liệu rằng mình có thể tồn tại ở một môi trường như vậy hay không.

Mình đã trở lại và tốt hơn mỗi ngày

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mình vô tình nghe được một câu nói trên mạng xã hội: “Nếu mình tin vào chuyện tốt, thì chuyện tốt nhất định sẽ tới”. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy đã thực sự thức tỉnh bản thân mình. Phải chăng thời gian qua, chính sự tự ti đó đã giới hạn những cơ hội để mình có thể tỏa sáng. Mình đã quyết định sẽ thử một lần nữa, và lần này, mình sẽ không so sánh bản thân với ai khác mà chỉ tập trung vào chính mình.

Trùng hợp trong khoảng thời gian đó, trường mình có tổ chức một cuộc thi khá lớn và nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên - Cuộc thi Tìm kiếm Thủ lĩnh sinh viên Học viện Ngoại giao. Mình đã đăng ký tham gia và trở thành Top 05 Ứng cử viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại. Tuy chưa đạt được vị trí cao nhất, nhưng lần thi này đã thực sự giúp mình tìm lại một Thu Nga đầy nhiệt huyết của những năm Trung học phổ thông.

Sau cuộc thi, mình trở lại, chủ động hơn, tự tin hơn và đã trở thành nhân sự của Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao cũng như CLB Marketing Học viện Ngoại giao DAV Marketers. Cùng mọi người tham gia tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa dành cho sinh viên trong và ngoài Học viện như: Ngày hội Việc làm Học viện Ngoại giao DAV Career Day 2024, Quỹ Phát triển Sinh viên Học viện Ngoại giao, Trại hè chuyên môn Marketing Hive 2024,... Mình đã có thêm nhiều cơ hội được giao lưu, học hỏi từ thầy cô, anh chị và bạn bè.

Đây đều là những trải nghiệm vô cùng đáng giá mà nếu như mình không tin vào bản thân lúc ấy, mình sẽ mãi mãi không thể có được.

Không phải người truyền cảm hứng, mình chỉ hy vọng câu chuyện của bản thân được sẻ chia

Đặc biệt trong năm nay, mình đã vinh dự trở thành một trong những Gương mặt sinh viên của Chiến dịch Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2024. Thông qua đợt trải nghiệm này, mình đã được tiếp xúc với rất nhiều em học sinh đến từ những địa phương, những ngôi trường khác nhau với cùng một ước mơ bước vào cánh cổng đại học mình mong muốn.

Lắng nghe các em tâm sự, mình hiểu rằng không phải chỉ mình, mà cũng có rất nhiều bạn trẻ đang mất niềm tin vào bản thân, không chắc chắn về định hướng tương lai của mình. Mình biết sẽ rất khó để chúng ta vượt qua nhưng hãy thử từng bước yêu bản thân hơn, hoàn thiện bản thân hơn và tin vào bản thân mình hơn qua mỗi ngày. Mình tin chúng ta đều sẽ đạt được những điều mình muốn.

Có một câu nói tâm đắc mà mình đã từng chia sẻ với các em sinh năm 2006 trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nhân đây mình cũng xin phép được nhắc lại: “Một khi bạn tìm ra được lý do vì sao, bạn sẽ không nằm lười trên giường nữa. Bạn sẽ tìm cách biến nó thành hiện thực”. Lý do của mình là Học viện Ngoại giao, là mong muốn được trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân và mình đang trên con đường hiện thực hóa lý do ấy. Chúc các bạn cũng sớm tìm ra lý do của mình!

(Ảnh: NVCC)