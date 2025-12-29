Xu hướng 'Ăn Tết sớm': Tại sao giới trẻ ồ ạt đi chụp ảnh Xuân ngay từ tháng 11?

SVO - Khi Tết Nguyên Đán còn gần hai tháng nữa mới đến, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã nô nức diện áo dài, tạo dáng tại các địa điểm nổi tiếng và studio để chụp ảnh Tết. Hiện tượng này cho thấy một xu hướng mới, độc đáo và đầy thú vị trong giới trẻ.

Dạo quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), Chợ Bến Thành (TP.HCM) hay các studio tiểu cảnh, dễ dàng nhận thấy hình ảnh các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài truyền thống. Cơn sốt chụp ảnh Tết sớm đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Vậy, điều gì đã thúc đẩy làn sóng "check-in" đón Tết sớm này?

Giải mã cơn sốt chụp ảnh Tết sớm

Có nhiều yếu tố đằng sau sự trỗi dậy của trào lưu chụp ảnh Tết sớm. Từ việc tránh đám đông đến việc tận dụng các ưu đãi về giá cả, giới trẻ đang thể hiện sự thông minh và chủ động trong việc chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm.

Dạo quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) dễ dàng nhận thấy hình ảnh các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài truyền thống.

Tránh tình trạng "chen chúc" và quá tải

Một trong những lý do hàng đầu khiến nhiều bạn trẻ chọn chụp ảnh Tết sớm là để tránh tình trạng "thất thủ" tại các địa điểm chụp ảnh công cộng khi Tết đến gần. Kinh nghiệm từ những năm trước cho thấy, càng sát Tết, các địa điểm này càng trở nên đông đúc và khó di chuyển.

Bên cạnh đó, chụp ảnh sớm giúp các bạn trẻ có không gian riêng tư hơn để tạo dáng, thể hiện cá tính mà không lo bị người lạ "xâm phạm" vào khung hình. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại các quán cafe trang trí Tết hoặc các góc chụp "hot", việc chụp ảnh sớm giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Tận hưởng dịch vụ tốt với giá "mềm"

Trần Phương Thảo (sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng) chia sẻ: “Thường khi chụp ảnh sớm rất có lợi thế, thứ nhất về chi phí thì không bị phụ thu hay tăng giá nhiều, về không gian cũng không quá đông đúc, hay phải chen chúc…Vì vậy, mọi người sẽ có được những bức ảnh ưng ý hơn”.

Trần Phương Thảo (sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng).

Thị trường nhiếp ảnh và trang điểm thường có xu hướng tăng giá mạnh vào khoảng hai tuần trước Tết. Do đó, việc đặt lịch chụp ảnh sớm mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính.

Việc đặt lịch sớm có thể giúp tiết kiệm từ 20% đến 30% chi phí so với thời điểm cao điểm. Đây là một yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với các bạn trẻ muốn tiết kiệm chi phí.

Các thợ ảnh và thợ trang điểm có nhiều thời gian hơn để đầu tư vào từng khách hàng, thay vì phải "chạy show" liên tục như giai đoạn áp Tết. Điều này đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt hơn và sự hài lòng của khách hàng.

Cơn sốt "áo dài truyền thống" chưa hạ nhiệt

Năm nay, xu hướng mặc áo dài, đặc biệt là áo dài dáng xưa và áo dài ngũ thân, đang cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ. Việc chụp ảnh sớm không chỉ đơn thuần là để có những bức ảnh đẹp, mà còn là cách để các bạn trẻ thể hiện gu thẩm mỹ và sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống.

Áo dài không chỉ là một trang phục, mà còn là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Việc mặc áo dài và chụp ảnh Tết sớm thể hiện lòng tự hào dân tộc và mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Quang Anh (đang là người mẫu tự do) chia sẻ: “Với một năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn như năm nay, là một người trẻ yêu nước, vậy nên mình cũng muốn thể hiện điều đó qua các concept với trang phục truyền thống trong bộ ảnh Tết. Nhiều người nói rằng, chụp sớm quá sẽ làm mất vị Tết. Tuy nhiên, theo mình nghĩ, Tết là một truyền thống lâu đời và sẽ không bao giờ bị phai nhoà. Là người Việt Nam, mình tin chỉ cần chúng ta luôn hướng về nguồn cội và truyền thống tươi đẹp của đất nước thì dù chụp sớm hay muộn, ‘vị Tết’ sẽ không bao giờ mất”.

Với một năm nhiều dấu ấn như năm nay, Quang Anh đã lựa chọn trang phục truyền thống cho nhiều bộ ảnh Tết.

Nhu cầu "có ảnh đẹp" để đăng mạng xã hội đúng mùng 1

Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, việc chuẩn bị nội dung (content) chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ muốn có những bức ảnh đẹp, độc đáo để chia sẻ với bạn bè và người thân trong dịp Tết.

Hậu kỳ kỹ lưỡng: Chụp ảnh sớm giúp thợ ảnh có đủ thời gian để chỉnh sửa ảnh một cách kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Chủ động tạo nội dung: Các bạn trẻ muốn có sẵn một "kho" hình ảnh và video để đăng dần từ ngày tiễn Táo Quân cho đến hết Tết, đảm bảo trang cá nhân luôn lung linh và hấp dẫn.

Năm nay, xu hướng mặc áo dài, đặc biệt là áo dài dáng xưa và áo dài ngũ thân, đang cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ.

Ghi nhận thực tế

Tại các "thủ phủ" chụp ảnh như Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hay phố ông đồ, lượng khách trẻ tuổi trong tháng này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của trào lưu chụp ảnh Tết sớm.

Theo một số chủ studio ảnh, số lượng khách đặt lịch chụp ảnh Tết đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Nhiều studio đã phải tăng cường nhân viên và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thế hệ trẻ và cách đón Tết riêng

Việc chụp ảnh Tết sớm không chỉ đơn thuần là chạy theo xu hướng, mà còn cho thấy sự chuẩn bị chỉn chu và cách tận hưởng không khí Xuân rất riêng của thế hệ Gen Z và Millennials: Thong dong và chủ động. Họ không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của sự vội vã và chen chúc, mà muốn có một cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa.

Đoàn Hồng Châu (sinh năm 2005, đang là người mẫu ảnh tự do) chia sẻ: “Một phần vì công việc, phần khác mình cũng muốn có những bức ảnh đẹp nhất để chia sẻ với bạn bè và gia đình. Chụp ảnh sớm giúp mình có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và chỉnh sửa ảnh. Vì cận Tết sẽ đông người chụp hơn, cũng như việc lấy góc sẽ khó hơn rất nhiều. Năm nay, mình lựa chọn theo phong cách yêu thích là makeup douyin, ma mị, đi cùng với cổ phục”.

Đoàn Hồng Châu (sinh năm 2005, đang là người mẫu ảnh tự do).

Trào lưu chụp ảnh Tết sớm cho thấy sự thay đổi trong cách đón Tết của giới trẻ Việt Nam. Họ không chỉ muốn có những bức ảnh đẹp, mà còn muốn trải nghiệm “một cái Tết thong dong, chủ động và ý nghĩa”.