Yên Bái: Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

SVVN - Ngày 10/6, Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, do Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Kim Chi dẫn đầu, đã làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị thi trên địa bàn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, hỗ trợ tối đa thí sinh

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại tỉnh Yên Bái, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Tô Thị Ánh cho biết: Năm nay, toàn tỉnh có tổng số 8.718 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 374 thí sinh tự do, đăng ký tại 28 điểm thi với trên 1.800 cán bộ thực hiện công tác coi thi.

UBND tỉnh Yên Bái đã sớm ban hành các văn bản theo đúng quy định, thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp Tỉnh, tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp cùng ngành GD - ĐT tổ chức Kỳ thi.

Để Kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm học, Sở GD - ĐT đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác dạy học, thực hiện chương trình, kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch năm học trong đó chú trọng đối tượng học sinh cuối cấp. Trường vùng thấp, vùng thuận lợi cử giáo viên để hỗ trợ ôn thi cho học sinh tại các trường vùng cao, vùng khó khăn.

Công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, kiểm tra đối tượng, điều kiện dự thi, xử lý các kiến nghị của học sinh được thực hiện đúng quy định. Các cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc đăng ký dự thi, thu nhận hồ sơ nhập dữ liệu thi vào phần mềm quản lý thi của thí sinh tự do, tổ chức cho giáo viên và học sinh kiểm tra, kiểm dò 100% hồ sơ với dữ liệu trên phần mềm để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Đến thời điểm này, toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đã được tập huấn, thông tin, tuyên truyền đầy đủ về Quy chế thi. Đặc biệt là những thông tin về nghiệp vụ tổ chức thi; những điểm mới của kỳ thi, công tác tuyển sinh năm 2024; thông tin, cảnh báo về các thiết bị gian lận công nghệ cao; chia sẻ kinh nghiệm, các yêu cầu về bảo mật, phòng chống gian lận công nghệ cao nhằm đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Sở GD - ĐT cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng, các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác thi: phòng thi, phòng làm việc của các điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, khu vực bảo quản vật dụng của thí sinh không được đem vào phòng thi, hệ thống camera giám sát; các phương tiện phục vụ in sao đề thi, quét bài thi trắc nghiệm... và các yêu cầu về trang thiết bị theo yêu cầu của quy chế thi, hướng dẫn thi năm 2024.

Công tác in sao, vận chuyển đề thi và giao đề thi; bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi; công tác chấm thi được xem là khâu quan trọng nhất của cả Kỳ thi nên được Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh tiến hành các biện pháp bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, đúng Quy chế và pháp luật.

Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót kịp thời, tránh tối đa những sai sót có thể xảy ra, Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh thường xuyên, liên tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của địa phương, của Sở GD - ĐT. Ngoài ra, Thanh tra Tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho các cán bộ tham gia vào kỳ thi, tránh để xảy ra sai sót không đáng có.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp Tỉnh đã xây dựng các phương án nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 2.000 lượt thí sinh tham dự kỳ thi đã được hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau: Hỗ trợ ôn tập bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo, hỗ trợ nơi ăn nghỉ, hỗ trợ xe đưa đón…