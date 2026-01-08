10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025

SVO - Từ xây cầu vùng cao, xóa nhà tạm đến chuyển đổi số và năng lượng tái tạo, 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 phản ánh rõ tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước.

Ngày 8/1, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII, đã quyết định công nhận 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Các công trình được triển khai trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, có quy mô và sức lan tỏa lớn.

Ở khu vực miền núi phía Bắc, cụm công trình cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Lào Cai đã xây dựng 16 cây cầu tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Hơn 1.600 lượt đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương tham gia thi công, góp phần bảo đảm an toàn đi lại, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế – xã hội.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, công trình tích hợp SmartCA với Signing Hub Bộ Công an trên nền tảng VNeID do đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện đã triển khai ký số điện tử toàn trình. Giải pháp này giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần xây dựng Chính phủ số.

Tuổi trẻ thủ đô phục dựng di ảnh liệt sĩ trao tặng mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Mang đậm giá trị nhân văn, công trình phục dựng di ảnh liệt sĩ của Thành Đoàn Hà Nội ứng dụng công nghệ số để phục dựng, trao tặng di ảnh cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công. Hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết thế hệ trẻ với lịch sử.

Ở lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, công trình gia công, tiền chế trụ chân đế điện gió ngoài khơi, thuộc dự án CHW2204, do đoàn viên, thanh niên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam thực hiện đã lần đầu tiên giúp Việt Nam chế tạo, xuất khẩu thành công chân đế điện gió ngoài khơi quy mô lớn, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư trẻ.

Nhiều công trình hướng tới chăm lo trẻ em và thế hệ tương lai. Công trình xây dựng 121 khu vui chơi cho thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh huy động hơn 1.400 đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Công trình măng non “1.000 góc học tập cho em” tại tỉnh Tây Ninh đã trao tặng gần 2.000 góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập.

Trong lĩnh vực môi trường, công trình “Sông Sài Gòn – Con sông của thành phố tôi” giai đoạn 3, do Thành đoàn TP HCM triển khai tiếp tục kết hợp bảo vệ môi trường với giáo dục lịch sử và chuyển đổi số thông qua các hoạt động số hóa dữ liệu, khơi thông kênh rạch, trồng cây xanh và tổ chức hành trình trải nghiệm.

Thành Đoàn Hà Nội tặng ảnh Bác Hồ cho thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025.

Có quy mô lớn và sức lan tỏa rộng, công trình thanh niên toàn quốc “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã huy động hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia xây mới, sửa chữa hàng chục nghìn căn nhà cho người dân khó khăn trên cả nước.

Bên cạnh đó, công trình “Phòng chống đuối nước cho trẻ em” tại Hà Tĩnh, với cách làm đồng bộ, từ tuyên truyền, dạy bơi, đến xây dựng thiết chế phòng ngừa, đã góp phần giảm rõ rệt tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Khép lại danh sách là công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.