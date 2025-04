10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc năm 2025

SVVN - Từ Jun Ji Hyun đến Song Hye Kyo, đây là những nữ diễn viên đang kiếm tiền 'giỏi' nhất năm 2025.

Bất kỳ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào được khán giả yêu thích đều vì cốt truyện, tuy nhiên một phần chủ yếu cũng là vì dàn diễn viên. Tầm cỡ, tài năng và sự tận tụy của họ khiến các nhân vật trở nên gần gũi và dễ tiếp cận. Mặc dù có sự thiên vị giữa các diễn viên nam và nữ dưới con mắt của cộng đồng mạng, nhưng cũng có rất nhiều nữ chính được trả lương cao nhất trong ngành.

'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun

Không ai đứng đầu danh sách này ngoài Jun Ji Hyun, người bắt đầu sự nghiệp với tư cách mẫu ảnh cho một tạp chí thời trang ở tuổi 15, và trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim My Sassy Girl. Được biết đến với vai diễn sau đó trong My Love from the Star và Legend of the Blue Sea, cô tiếp tục là nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành năm 2025 với 110 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) cho mỗi tập phim.

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae

Lee Young Ae được biết đến qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Dae Jang-Geum. Và 17 năm trôi qua, cô đã góp mặt trong nhiều dự án khác nhau và chứng minh được khả năng diễn xuất của mình trong từng dự án. Lần gần nhất Lee Young Ae xuất hiện là trong bộ phim truyền hình Thanh tra Koo năm 2021. Lee Young Ae hiện đứng thứ hai nhận được 100 triệu Won (khoảng 1 tỷ 800 triệu đồng) cho mỗi tập phim.

'Nữ hoàng đẫm lệ' Song Hye Kyo

Song Hye Kyo ra mắt với tư cách là người mẫu đồng phục học sinh vào năm 1996 và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt qua các vai diễn trong Phòng khám sản phụ khoa: Soonpoong, Trái tim mùa Thu, Khách sạn, All In, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ sống, Gió mùa Đông năm ấy, Hậu duệ Mặt trời và Bạn trai. Cho đến gần đây, cô đã thành công trong việc nâng cao kỹ thuật diễn xuất qua bộ phim The Glory của Netflix và The Nuns, thể hiện sức quyến rũ đa dạng của mình. Song Hye Kyo trở thành cái tên toàn cầu và có người hâm mộ trên khắp thế giới. Hiện, cô là nữ diễn viên được trả lương cao thứ ba với 60 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) cho mỗi tập phim nhưng lại đi kèm nhiều hợp đồng quảng cáo.

'Nữ hoàng phim bi' Choi Ji Woo

Choi Ji Woo không chỉ là một nữ diễn viên quyến rũ mà còn đa năng. Cô đã đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, và được biết đến đầu tiên với vai diễn trong Bản tình ca mùa Đông. Choi Ji Woo đứng thứ tư nhận được 50,5 triệu won cho mỗi tập phim (khoảng 920 triệu đồng).

'Hoàng hậu Ki' Ha Ji Won

Ha Ji Won nổi tiếng khắp Hàn Quốc là nhờ khả năng diễn xuất. Mặc dù ra mắt với vai phản diện, nhưng Ha Ji Won đã sớm nhận được vai chính và gây chú ý trong Secret Gardens cùng Hyun Bin. Với các dự án đa dạng nhưng có chọn lọc và nhiều hợp đồng quảng cáo thương hiệu, cô là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Cô nhận được 50 triệu won (khoảng 910 triệu đồng) cho mỗi tập phim.

'Quốc bảo nhan sắc' Kim Tae Hee

Kim Tae Hee là nữ diễn viên được biết đến qua vai diễn trong Stairway to Heaven và các dự án khác. Trong trái tim của đàn ông Hàn Quốc, cô là một người phụ nữ lý tưởng. Cô kiếm được 40,9 triệu Won (khoảng 745 triệu đồng) cho mỗi tập phim.

'Nữ hoàng rating' Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin là nữ diễn viên sở hữu các bộ phim truyền hình luôn đạt rating từ 10% trở lên bởi vậy cô còn được gọi là 'Nữ hoàng rating'. Nữ diễn viên này có tài năng và rất tận tụy với công việc. Gong Hyo Jin bỏ túi 40,2 triệu won cho mỗi tập phim, tương đương khoảng 732 triệu đồng.

'Nữ thần ngôn tình đẹp nhất xứ Hàn' Park Bo Young

Hiện tại, Park Bo Young là một trong những nữ diễn viên đa năng nhất Hàn Quốc, là xu hướng ở khắp mọi nơi và tham gia các bộ phim truyền hình liên tiếp, dẫn đầu bảng xếp hạng diễn xuất. Bắt đầu với loạt phim gốc của Netflix Morning Comes to the Mental Ward, cũng như loạt phim gốc của Disney+, The Light Store và gần đây nhất là Melo Movie, Park Bo Young cho thấy khả năng diễn xuất ở nhiều thể loại. Vào ngày 24/ 5, Park Bo Young sẽ thử sức với sự thay đổi trong diễn xuất bằng cách đảm nhận vai diễn đơn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Unknown Seoul của đài tvN. Park Bo Young kiếm được 30,1 triệu won (khoảng 548 triệu đồng) cho mỗi tập phim.

'Nàng hồ ly đẹp nhất Hàn Quốc' Shin Min Ah

Shin Min Ah là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, người trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong Hometown Cha-Cha-Cha. Gần đây, cô đã xuất hiện trong loạt phim Karma của Netflix và nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình. Nữ diễn viên đẳng cấp này kiếm được 30 triệu won (khoảng 546 triệu đồng) cho mỗi tập phim. Ngoài cuộc sống nghề nghiệp, chuyện tình cảm của cô với Kim Woo Bin cũng là tâm điểm ngưỡng mộ toàn cầu.

'Sao nữ tốt số' Park Shin Hye

Park Shin Hye tiếp tục chiếm được trái tim của mọi người bằng vẻ ngoài quyến rũ, không tuổi và khả năng diễn xuất đa dạng. Cho dù là phim truyền hình Pinocchio hay The Judge from Hell, cô đều có những màn trình diễn tuyệt vời. Cùng với sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, các hợp đồng thương hiệu trong và ngoài nước đã đưa cô vào danh sách những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất 2025. Park Shin Hye được trả 25 triệu won (khoảng 455 triệu đồng) cho mỗi tập phim.