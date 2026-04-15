Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026: 10 triệu lượt thanh niên tham gia chiến dịch Hè, hướng về 248 xã biên giới

SVO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 kéo dài 5 tháng, đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt người, triển khai hàng loạt công trình an sinh, chuyển đổi số tại 248 xã biên giới.

Kế hoạch vừa được Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành, nhằm triển khai chủ đề công tác năm 2026 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 diễn ra từ tháng Tư đến hết tháng Tám, tập trung vào các địa bàn biên giới, với mục tiêu thu hút 10 triệu lượt thanh niên tham gia.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025–2030”. Theo đó, các hoạt động sẽ tập trung tại 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền.

Sinh viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại đây, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ triển khai công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, từ an sinh xã hội đến hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Các hoạt động cũng góp phần tăng cường nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Chiến dịch năm nay đặt ra nhiều chỉ tiêu như trồng mới 8 triệu cây xanh, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng, sáng kiến. Tổ chức Đoàn cũng phấn đấu kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, triển khai 350 dự án sáng tạo.

Bên cạnh đó, mỗi xã biên giới sẽ tổ chức tối thiểu một chương trình an sinh xã hội. Mỗi địa phương cấp xã thành lập ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, với khoảng 6 triệu lượt người được hỗ trợ.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu, các hoạt động tình nguyện phải được tổ chức theo hướng đổi mới, tăng tính sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số và phát huy chuyên môn của từng nhóm thanh niên. Các mô hình “3 liên kết”, “1+1”, “1+2” tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và huy động nguồn lực xã hội.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 đồng thời là hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.