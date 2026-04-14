Sinh viên được thúc đẩy trở thành lực lượng nòng cốt công nghệ

SVO - Năm 2026 được xác định là giai đoạn bứt phá, khi T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, định hướng sinh viên từ người tiếp cận công nghệ trở thành chủ thể sáng tạo công nghệ.

Ngày 13/4, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Công văn số 361-CV/TWHSV nhằm đẩy mạnh Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026. Văn bản được triển khai trên cơ sở chương trình đã được phát động trước đó, vào ngày 27/12/2025.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam xác định mục tiêu triển khai chương trình nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong toàn hệ thống Hội, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng sinh viên và hướng tới những kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh năm 2026 được xác định là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, điểm mới của chương trình năm nay là cách tiếp cận theo hướng cụ thể, thiết thực, đo lường được, bám sát định hướng “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo”, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thực tiễn.

“Thông qua chương trình, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần hình thành cộng đồng học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu theo 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược của quốc gia. Chúng tôi mong muốn, mỗi học sinh, sinh viên không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận hay ứng dụng công nghệ, mà từng bước trở thành chủ thể sáng tạo, trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển các giải pháp mới”, đại diện thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh.

Trọng tâm của Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ trong năm 2026 tập trung nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ sinh viên tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình không chỉ hướng tới việc trang bị kỹ năng mà còn góp phần hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của sinh viên trong bối cảnh mới.

“Đây là thời điểm để sinh viên Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong, biến tri thức thành giá trị, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số”, anh Lâm Tùng nói thêm.