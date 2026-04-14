15 phút ‘vàng’ trước khi ngủ: Bí thuật giúp Gen Z bùng nổ sáng tạo

SVO - Trong bối cảnh mà giới trẻ ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, đặc biệt là trước khi đi ngủ, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng: Chỉ cần thay đổi thói quen 15 phút trước khi ngủ, tập trung vào chăm sóc da và đọc sách, có thể mang lại những lợi ích bất ngờ cho khả năng tư duy sáng tạo của người trẻ. Đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại về cách nghỉ ngơi thực sự và những tác động của nó đến hiệu suất làm việc và học tập.

Thói quen "tự thưởng" cho bản thân bằng vài tiếng lướt điện thoại sau một ngày dài học tập và làm việc đã trở nên phổ biến trong giới trẻ. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác chính là "kẻ thù" thầm lặng đang âm thầm phá hoại giấc ngủ của chúng ta.

Ánh sáng xanh ức chế quá trình sản xuất Melatonin – một hormone quan trọng có vai trò điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức tự nhiên của cơ thể. Khi nồng độ Melatonin giảm, chúng ta sẽ cảm thấy khó ngủ hơn, giấc ngủ không sâu và dễ bị gián đoạn. Hậu quả là, dù có ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, bạn vẫn có thể thức dậy với cảm giác mệt mỏi, uể oải và đầu óc trì trệ.

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, ánh sáng xanh còn gây tác động tiêu cực đến làn da. Quá trình tái tạo tế bào da diễn ra mạnh mẽ nhất vào ban đêm. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh trước khi ngủ có thể làm gián đoạn quá trình này, dẫn đến làn da xỉn màu, khô ráp và dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Thay vì cầm điện thoại, các chuyên gia lối sống đang khuyến khích Gen Z thiết lập một chu trình chuyển tiếp ngắn nhưng có võ, tập trung vào hai trụ cột: Chăm sóc da (Skincare) và Đọc sách.

Skincare: Không chỉ là làm đẹp, đó là "Tín hiệu thư giãn"

Việc thực hiện các bước chăm sóc da một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, không chỉ giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da sau một ngày dài tiếp xúc với các tác nhân gây hại từ môi trường như khói bụi, ô nhiễm, mà còn đóng vai trò như một "tín hiệu" tâm lý quan trọng.

Khi bạn massage nhẹ nhàng các sản phẩm chăm sóc da lên mặt, hệ thần kinh đối giao cảm (parasympathetic nervous system) – một phần của hệ thần kinh tự chủ chịu trách nhiệm cho các hoạt động "nghỉ ngơi và tiêu hóa" – sẽ được kích hoạt. Điều này giúp làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp và giảm căng thẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Ngoài ra, một làn da được cấp ẩm đầy đủ cũng giúp bạn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn, từ đó cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ. Chăm sóc da không chỉ đơn thuần là một quy trình làm đẹp, mà còn là một cách để bạn yêu thương bản thân và tạo ra một không gian thư giãn, yên bình trước khi đi ngủ.

Đọc sách: "Vườn ươm" cho những ý tưởng sáng tạo

Thay vì lấp đầy não bộ bằng những thông tin vụn vặt, hỗn loạn và tiêu cực từ mạng xã hội, việc dành 15 phút đọc sách giấy trước khi ngủ có thể mang lại những lợi ích to lớn cho khả năng tư duy và sáng tạo của bạn.

Khi đọc sách, não bộ sẽ dần chuyển sang trạng thái Alpha – một trạng thái thư giãn sâu nhưng vẫn tỉnh táo, giúp giảm căng thẳng và lo âu. Trạng thái Alpha cũng được cho là có liên quan đến khả năng sáng tạo và trực giác.

Quá trình ủ mầm: Khi bạn đọc về một chủ đề mới hoặc một câu chuyện truyền cảm hứng trước khi ngủ, não bộ sẽ tiếp tục xử lý và liên kết các thông tin này trong khi bạn ngủ. Quá trình này được gọi là củng cố trí nhớ (memory consolidation), nó đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những ý tưởng mới và giải quyết vấn đề.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy rằng, vào sáng hôm sau, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo của những người đọc sách thường cao hơn tới 30% so với nhóm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ. Điều này cho thấy rằng, việc đọc sách trước khi ngủ có thể giúp "khơi dậy" tiềm năng sáng tạo trong mỗi người.

Khi thực hiện "Pre-sleep Routine" một cách đều đặn và kiên trì, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày: - Làn da trở nên căng mọng, rạng rỡ hơn, giảm quầng thâm và bọng mắt nhờ máu lưu thông tốt hơn trong khi ngủ. - Cảm giác "Brain Fog" (sương mù não) – một trạng thái mệt mỏi về tinh thần khiến bạn khó tập trung và ghi nhớ – dần biến mất, thay vào đó là sự minh mẫn và tỉnh táo để bắt đầu các dự án sáng tạo hoặc giải quyết những bài luận khó. - Giảm bớt áp lực đồng lứa (FOMO – Fear of Missing Out) vì đã chủ động tách biệt bản thân khỏi thế giới ảo trước khi nghỉ ngơi. Điều này giúp bạn cảm thấy bình yên và tự tin hơn vào bản thân.

Bắt đầu một thói quen mới có thể khó khăn, nhưng với một vài mẹo đơn giản, bạn có thể dễ dàng biến "nghi thức trước khi ngủ" thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày:

Thiết lập khung giờ "No-phone": Để điện thoại cách xa giường ngủ ít nhất 30 phút trước khi tắt đèn. Bạn có thể đặt điện thoại ở chế độ "Do Not Disturb" để tránh bị làm phiền bởi các thông báo.

Chu trình tối giản: Không cần thiết phải thực hiện một quy trình chăm sóc da quá phức tạp với 10 bước cầu kỳ. Chỉ cần tập trung vào việc làm sạch da và dưỡng ẩm sâu, kết hợp với việc sử dụng các loại tinh dầu có mùi hương nhẹ nhàng, thư giãn như hoa oải hương (lavender) hoặc cúc La Mã (chamomile).

Chọn sách phù hợp: Ưu tiên các loại sách tản văn, sách kỹ năng hoặc tiểu thuyết nhẹ nhàng, mang tính giải trí thay vì những tài liệu quá nặng nề về logic hoặc học thuật. Mục đích là để thư giãn và kích thích trí tưởng tượng, không phải để gây thêm áp lực cho não bộ.

Sáng tạo không phải là một món quà thiên bẩm ngẫu nhiên, mà là kết quả của một cơ thể được chăm sóc và hồi phục đúng cách. Chỉ với 15 phút rời xa màn hình và tập trung vào bản thân trước khi đi ngủ, bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe, tinh thần và khả năng sáng tạo của mình.