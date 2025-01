2025 - Tết mới của các tân sinh viên được nhận học bổng Nâng bước thủ khoa

SVVN - Vinh dự nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2024, xuân năm nay, các bạn sẽ được đón một cái Tết với nhiều điểm mới khi trở thành tân sinh viên có thành tích thủ khoa, thuộc top điểm đầu vào cao của các trường đại học. Đặc biệt là giờ đây, các bạn đã có thể phần nào đỡ đần gia đình để Tết thêm đủ đầy và sẵn sàng tiếp tục hành trình vượt khó, gặt hái những kết quả cao hơn trong năm mới.

Có thể nói năm qua là một năm rực rỡ của Trà My khi cô bạn đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện, giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nam Định môn Lịch sử. Niềm vui và tự hào được nhân lên gấp đôi khi My xuất sắc đạt 28,25 điểm và trở thành thủ khoa đầu vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hạ Long.

Trà My chia sẻ: “Với sự giúp đỡ của báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, mình vinh dự nhận được học bổng Nâng bước thủ khoa 2024. Mình đã trích một phần số tiền để trang trải sinh hoạt hằng ngày, phần còn lại mình gửi mẹ sắm đồ Tết cho gia đình. Mình rất trân trọng và biết ơn sự đồng hành và hỗ trợ của các đơn vị tài trợ. Với phần quà ấy, mình đã có thể đỡ đần bố mẹ và giúp không khí Tết của nhà mình thêm ấm cúng, vui vẻ.”

Được biết, bí kíp học tập của Trà My là xác định mục tiêu rõ ràng, có phương châm học tập đúng đắn và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, nữ sinh chủ động tham khảo thêm các đề trên mạng để tự giải rồi đối chiếu đáp án nhằm tìm ra lỗi sai và kịp thời sửa chữa.

Trà My mong rằng những bạn trẻ có ước mơ hãy mạnh dạn bước về phía trước và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục tiêu của bản thân. Về phía mình, Trà My cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn trong năm mới để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô và gặt hái nhiều kết quả tốt.

Trưởng thành trong một gia đình thuộc diện khó khăn, bố mất sớm, thế nhưng Hùng vẫn quyết tâm vươn lên học tập tốt. Cậu bạn là cựu học sinh chuyên Lý của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) và từng đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý. Điều khiến Hùng tự hào nhất trong năm qua có lẽ chính là việc trở thành tân sinh viên khoa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tết năm nay với Hùng có phần đặc biệt hơn cả, bởi lẽ nam sinh là một trong những sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Nâng bước thủ khoa.

“Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp mình có thêm động lực trong học tập mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của mình trong suốt năm vừa qua. Ngoài ra, nhờ có học bổng mà ngôi nhà của mình cũng trở nên tươm tất hơn để đón Tết. Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc và biết ơn vì có thể nhận được sự hỗ trợ này, đặc biệt là ngay trước thềm năm mới.” - Hùng bộc bạch.

Để học tập có hiệu quả, Hùng luôn áp dụng phương pháp chia nhỏ mục tiêu học tập thành các phần nhằm dễ quản lý và thực hiện từng bước một. Việc nghe giảng trên lớp và học lại ngay trong tối ngày hôm đó cũng là một cách giúp Hùng ghi nhớ lâu hơn. Nam sinh đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra môi trường học tập thoải mái và có kế hoạch cụ thể cho từng ngày, đồng thời biết cách cân bằng giữa nghỉ ngơi và học tập để giúp tăng khả năng tiếp thu và giữ tinh thần không mệt mỏi.

Nhân dịp năm mới, Hùng nhắn gửi: “Hy vọng rằng mỗi người sẽ tiếp tục có những bước tiến vững vàng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và dám theo đuổi ước mơ. Dù con đường có gian nan đến đâu, may mắn sẽ luôn đến với những người không bỏ cuộc. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy năng lượng, sự sáng tạo và có nhiều cơ hội để phát triển!”

Hà Lý đã sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay từ những năm THPT, đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa môn Giáo dục công dân, đồng thời là thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Trường Đại học Vinh.

Với tinh thần vượt khó cùng những thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, Hà Lý đã được nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2024. Cô bạn chia sẻ: “Đó là một điều vô cùng hạnh phúc và hãnh diện đối với bản thân mình. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tự hào khi mình được nhận học bổng. Chính sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần này đã tiếp thêm động lực giúp mình tự tin hơn và cố gắng phấn đấu tiến về phía trước.”

Ít ai biết rằng những thành quả hôm nay là cả một hành trình trưởng thành đầy nghị lực của cô gái được Làng trẻ em SOS nuôi dưỡng. Thông qua câu chuyện của mình, Hà Lý mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ: “Dù mình là ai, mình được sinh ra ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần mình luôn cố gắng tiến về phía trước, phấn đấu hết sức và tin tưởng vào bản thân thì mình sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy để năm 2025 trở thành cột mốc đáng nhớ trên hành trình của bạn. Mỗi bước tiến, dù nhỏ hay lớn, đều sẽ dẫn bạn đến những đỉnh cao mới. Chúc mừng năm mới 2025 - năm của hy vọng, thành công và yêu thương!”

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)