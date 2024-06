5 bộ phim lãng mạn kỳ ảo bạn không thể bỏ qua nếu vẫn chìm đắm trong 'Lovely Runner'

SVVN - Đây là 5 bộ phim sẽ giúp bạn tạm quên đi sự vắng mặt của 'cặp đôi SolSeon' trong mùa Hè này.

Mới chỉ một tuần kể từ khi Lovely Runnerkết thúc với một trong những cái kết lãng mạn và hoàn hảo nhất từng thấy trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người vẫn còn chưa tin rằng nó đã kết thúc.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách này đã 'gây bão' trên toàn thế giới, khắc họa câu chuyện tình yêu và 'sự cứu rỗi' đầy cảm hứng của Im Sol (Kim Hye Yoon) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok).

Mặc dù chúng ta có thể phải đợi thêm một thập kỷ nữa để tìm thấy một câu chuyện hấp dẫn không kém với một sự kết hợp hoàn hảo như thế này, nhưng dưới đây là một số lựa chọn thú vị có thể giúp đối phó với sự vắng mặt của "cặp đôi SolSeon".

Extraordinary You (Tạm dịch: Vô tình tìm thấy Haru): "Một góc nhìn mới về siêu hư cấu"

Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện mới mẻ, thú vị và hoàn toàn độc đáo, thì đây chính là câu chuyện dành cho bạn. Cũng có sự tham gia của 'cô nàng Sol' Kim Hye Yoon tuyệt vời, Extraordinary You kể về câu chuyện của Eun Dan Oh, một nhân vật đột nhiên nhận ra mình đang sống trong thế giới hoạt hình. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cô không thực sự là nữ chính, mà chỉ là một diễn viên quần chúng. Tệ hơn nữa, cô được định sẵn là sẽ chết vì bệnh tim. Tuy nhiên, cô quyết tâm thay đổi số phận và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Để làm được điều đó, cô phải chiến đấu với thế lực hiện hữu khắp nơi của nhà văn, sự sắp đặt của cô là cô bạn gái đáng thương của Baek Kyung xa cách (Lee Jae Wook), và thậm chí là cái chết sắp xảy ra của cô. Nhưng chỉ là một diễn viên quần chúng, cô thực sự không thể làm gì nhiều để thay đổi mọi thứ, hoặc cô nghĩ vậy cho đến khi cô gặp một nhân vật vô danh liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc cô cần.

Khoảnh khắc cô gặp nhân vật bí ẩn này và quyết định đặt tên anh ta là Haru (Rowoon) là lúc số phận của họ bắt đầu ngày càng trở nên phức tạp hơn, cho đến khi họ thực sự thay đổi bối cảnh của câu chuyện từng chút một. Điều mà họ không biết là sự tồn tại của họ thậm chí còn gắn kết hơn những gì họ thực sự tin lúc đầu. Khi họ cùng nhau chiến đấu với số phận khủng khiếp của Dan Oh, họ không chỉ khám phá ra sợi chỉ phức tạp đan xen cuộc sống của họ mà còn tìm thấy mục đích và tình yêu trên đường đi. Với cách kể chuyện tươi sáng nhưng hấp dẫn, Extraordinary You mang đến một góc nhìn mới về siêu hư cấu trong phim truyền hình Hàn Quốc cho tất cả những ai yêu thích sự lãng mạn, truyện tranh trên web và yếu tố kỳ ảo.

Doom at Your Service (Tạm dịch: Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi): "Mối tình trong sáng của những linh hồn bất hạnh"

Trong khi Im Sol phải chiến đấu với thời gian và số phận trong Lovely Runner, thì trong Doom at Your Service, nữ chính Tak Dong Kyung (Park Bo Young) phải chiến đấu với một thế lực khác của tự nhiên: sự bất hạnh. Sau khi được chẩn đoán mắc khối u não giai đoạn cuối, cô cầu xin trời đất hủy diệt hoàn toàn thế giới, vì cuộc sống của chính cô đang kết thúc theo cách khủng khiếp nhất. Điều mà cô không bao giờ ngờ tới là phải đón nhận số phận bằng xương bằng thịt ngay trước cửa nhà mình. Myul Mang (Seo In Guk) gõ cửa nhà cô, đưa ra một thỏa thuận khó cưỡng lại: "Anh ta sẽ lấy đi nỗi đau và cái chết của cô chỉ khi cô đồng ý ước cho mọi thứ kết thúc".

Nhìn thấy xung đột đạo đức và sự do dự ở Dong Kyung, Myul Mang quyết định khiến cô phải lòng mình để thực hiện mong muốn sâu thẳm nhất của anh: "kết thúc cuộc đời mình". Nhưng anh càng cố ép buộc cô khuất phục trước mong muốn của mình, anh càng bị thu hút bởi tính cách kỳ lạ của cô, cho đến một ngày anh nhận ra rằng mình thực sự yêu cô. Họ trở thành một cặp tình nhân bất hạnh, những người sẽ phải đối mặt với cái chết của người kia hoặc sự diệt vong không thể tránh khỏi của thế giới. Mặc dù đây có vẻ là một câu chuyện quá buồn để chịu đựng, nhưng sự kết hợp đáng kinh ngạc và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính sẽ đưa bạn qua từng tập phim như thể bạn đang đi dạo vào sáng Chủ Nhật.

While you were sleeping (tạm dịch: Khi nàng say giấc): "Cuộc đấu tranh với thời gian đầy kỳ ảo"

Mặc dù đây không phải là một bộ phim truyền hình xuyên thời gian, câu chuyện về Nam Hong Joo (Suzy) và Jung Jae Chan (Lee Jung Suk) xoay quanh cuộc đấu tranh với thời gian. Hong Joo luôn có những giấc mơ báo trước, một khả năng vừa là lời nguyền vừa là món quà dành cho cô. Cô biết rằng dù cô có làm gì đi nữa, cô cũng không thể thay đổi tương lai, vì nó nhất định sẽ xảy ra theo cách này hay cách khác. Nhưng ngày cô mơ thấy một vụ tai nạn khủng khiếp dẫn đến cái chết của mẹ mình, cô quyết định rằng mình sẽ thay đổi tương lai bi thảm đó bất kể thế nào. Đó là lúc Jae Chan, một công tố viên 'tồi', và Han Woo Tak (Jung Hae In), một cảnh sát chăm chỉ và thân thiện, bước vào cuộc đời cô, chứng tỏ họ là chìa khóa để thay đổi số phận của họ.

Trên con đường tìm ra những hoàn cảnh đưa họ đến với nhau, Hong Joo và Jae Chan hợp tác với tư cách là phóng viên và công tố viên để đưa ra ánh sáng sự thật trong một số vụ án pháp lý liên quan đến họ bằng cách nào đó. Mặc dù có rất nhiều tình huống đau khổ và bực bội trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc này, nhưng yếu tố kỳ ảo mang đến cho nó một nguồn tài nguyên tốt để làm dịu tâm trạng. Nó cũng mang đến sự mở đầu và kết thúc hoàn hảo cho một câu chuyện tình yêu đáng yêu. Dàn diễn viên chính không chỉ thể hiện sự ăn ý tốt với nhau mà còn thể hiện đầy đủ kỹ năng diễn xuất của họ. Cho dù đó là một cuộc đối đầu pháp lý nặng nề hay một tình huống ngớ ngẩn ngại ngùng, bộ phim này sẽ khiến bạn phải nín thở.

The Atypical Family (Tạm dịch: Dù tôi không phải là người hùng): "Không phải khả năng siêu nhiên, tình yêu và ý chí sống mới thay đổi được cuộc sống của một người"

Một bộ phim truyền hình khác phát sóng trong năm nay đã thu hút sự quan tâm của mọi người là The Atypical Family. Với sự tham gia của Jang Ki Yong và Chun Woo Hee, bộ phim kể về câu chuyện của Do Da Hae, một kẻ lừa đảo, với sự giúp đỡ của "gia đình", lừa những người đàn ông kết hôn để chiếm đoạt tài sản của họ. Khi lần đầu tiên gặp Bok Gwi Joo và gia đình anh ta, cô không thấy có gì khác biệt so với những người giàu có khác, ngoại trừ việc họ cũng không hoàn toàn bình thường. Mỗi người trong số họ đều có một khả năng siêu nhiên như bay, quay ngược thời gian hoặc có tầm nhìn từ tương lai, tuy nhiên, hiện tại họ không thể sử dụng chúng do những hoàn cảnh đặc biệt. Tin rằng Do Da Hae là chìa khóa để phục hồi khả năng của họ, mẹ của Gwi Joo lên kế hoạch sắp xếp cuộc hôn nhân của họ, bất chấp sự phản đối của con trai bà.

Bok Gwi Joo, người có khả năng quay ngược thời gian đến bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào trong cuộc đời mình, đã phải chịu đựng chứng trầm cảm kể từ khi mất vợ và một người đồng nghiệp thân yêu, điều này đã ngăn cản anh sử dụng khả năng của mình. Nhưng mọi thứ thay đổi ngay khi Da Hae bước vào cuộc sống của anh. Anh không chỉ có thể quay ngược thời gian mà còn có thể thực sự chạm vào và thay đổi mọi thứ với sự giúp đỡ của cô, điều mà anh chưa bao giờ có thể làm trước đây. Bị buộc phải vướng vào nhau, họ dần nhận ra cuộc sống của nhau khó khăn và cô đơn như thế nào. Họ yêu nhau, mà không biết rằng một bất hạnh lớn có thể đang chờ đợi họ ở phía trước. Câu chuyện sáng tạo và kỳ ảo này miêu tả siêu năng lực và siêu anh hùng theo cách nhân văn nhất, cho thấy rằng không phải là khả năng siêu nhiên, điều có thể thay đổi cuộc sống của một người sẽ luôn là tình yêu và ý chí sống của họ.

The Story of Park’s Marriage Contract (Tạm dịch: Hôn nhân hợp đồng): "Câu chuyện tình đẹp vượt qua rào cản của thời gian và kỷ nguyên"

Nếu sau Lovely Runner, bạn 'thèm khát' một bộ phim truyền hình du hành thời gian, nơi thế giới của cặp đôi chính va chạm và họ có một mối quan hệ lâu dài, phức tạp được tạo ra bởi số phận, thì câu chuyện này là dành cho bạn.

Lấy bối cảnh ở Hàn Quốc trong thời đại Joseon, Park Yeon Woo (Lee Se Young), một tiểu thư quý tộc trẻ sống trong tình yêu và sự tự do, bị buộc phải kết hôn trái với ý muốn của mình sau khi gặp rắc rối vì làm bánh kẹo. Rõ ràng là cô ấy không muốn bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng điều bất ngờ lớn nhất là cô ấy kết hôn với Kang Tae Ha (Bae In Hyuk), một người đàn ông ngọt ngào và đẹp trai, người đã yêu cô ấy một cách bí mật từ khi họ còn nhỏ. Thật không may, anh ấy chết vào đêm tân hôn, trong khi cô ấy bị bắt cóc và bị ném xuống giếng để có vẻ như đã tự tử. Nhưng thay vì chết, cô ấy được gửi đến Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại, nơi cô gặp một người đàn ông trông giống hệt người chồng quá cố của mình.

Nhưng Kang Tae Ha này không ngọt ngào, cũng không yêu cô, vì vậy họ có một khởi đầu khó khăn cho đến khi anh ấy yêu cầu cô ấy kết hôn theo hợp đồng, chỉ vì lợi ích của ông nội anh ấy. Nhưng những điều kỳ lạ liên tục xảy ra với cô ấy, như tìm thấy một người trông giống hệt mẹ cô ấy hoặc sự xuất hiện đột ngột của một người bí ẩn khiến cô ấy khám phá ra sự thật đằng sau cái chết không rõ ràng của mình.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc kỳ ảo này từ từ cho chúng ta thấy số phận của Tae Ha và Yeon Woo đan xen như thế nào, đưa cô ấy khám phá ra sự thật chưa được kể đằng sau những âm mưu làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy và cướp đi người yêu của mình. Mặc dù bộ phim truyền hình Hàn Quốc này có thể có nhiều khoảnh khắc nặng nề, với rất nhiều nỗi đau và thất vọng, nhưng nó cũng có một câu chuyện tình đẹp vượt qua rào cản của thời gian và kỷ nguyên, khiến nó trở nên hấp dẫn và rất đáng xem.