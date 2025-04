Ahn Bo Hyun 'chuyển nhà' lần đầu tiên sau 14 năm

SVVN - Nam diễn viên Ahn Bo Hyun đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc rời khỏi công ty quản lý mà anh đã gắn bó kể từ khi ra mắt, cách đây 14 năm.

Trên phương tiện truyền thông xã hội của mình, nam diễn viên đã chia sẻ: "Tôi sẽ rời khỏi công ty mà mình đã gắn bó từ khi ra mắt, cách đây 14 năm. Đã có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời với những người mà tôi đã làm việc cùng cho đến bây giờ. Tôi thực sự biết ơn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc".

Bạn trai cũ của Jisoo cũng bày tỏ sự phấn khích về hành trình mới của mình: "Tôi sẽ tạo thêm nhiều niềm vui và những kỷ niệm hạnh phúc với gia đình mới của mình tại AM Entertainment. Hãy mong chờ và ủng hộ tôi. Tôi hy vọng mọi điều tôi nói sẽ trở thành sự thật".

AM Entertainment nổi tiếng với việc quản lý những tài năng như Shin Min Ah, Kim Woo Bin, Lee Bong Ryun, Yang Hyun Min, Choi Woo Sung, No Ju Eun và Heo Jun Seo. AM Entertainment chia sẻ sự phấn khích của họ về sự gia nhập của Ahn Bo Hyu: "Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu hành trình này với Ahn Bo Hyun, người đã khẳng định được vị thế bằng cách xây dựng những nhân vật hấp dẫn trong nhiều tác phẩm khác nhau cùng sức hút độc đáo riêng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để anh ấy có thể phát huy hết tài năng và sự linh hoạt của bản thân".





Ahn Bo Hyun ra mắt vào năm 2014, với bộ phim truyền hình Golden Cross của đài KBS2. Từ đó, anh trở thành diễn viên nổi tiếng được biết đến qua các vai diễn trong: Descendants of the Sun, Itaewon Class, Kairos, Yumi's Cells, My Name, Military Prosecutor Doberman, See You in My 19th Life và các bộ phim như Noryang: Deadly Sea và I, the Executioner, khẳng định mình là một sự hiện diện không thể thay thế trong ngành.

Ahn Bo Hyun hiện đang chuẩn bị cho bộ phim Pretty Crazy, đóng cùng YoonA của Girls' Generation. Ngoài ra, nam diễn viên cũng đang quay bộ phim truyền hình mới của JTBC Marble of God, với vai Baek Gyeol Ro, một chỉ huy đặc biệt và "phản ứng hóa học" của anh với Lee Seung Min tạo nên sự phấn khích nơi người hâm mộ.