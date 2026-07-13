6 loại nghỉ ngơi mà mọi người cần

SVO - Nghỉ ngơi bao gồm cả những thói quen hằng ngày, bên cạnh giấc ngủ ngon. Nếu bạn đang tự hỏi mình cần loại nghỉ ngơi nào, hãy đọc bài viết này.

Hầu hết mọi người tin rằng họ cần ngủ sâu khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần. Mặc dù đã được khoa học chứng minh rằng ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày là cần thiết để giảm mệt mỏi, nhưng chỉ ngủ sâu thôi không phải lúc nào cũng đủ. Bạn có biết rằng ngoài giấc ngủ sâu, còn cần những loại nghỉ ngơi khác không?

Trước hết, ngủ và nghỉ ngơi không phải là một. Vì nhiều người thường nhầm lẫn chúng, nên việc làm rõ điều này là rất quan trọng. Mặc dù lượng giấc ngủ là cốt lõi của sự nghỉ ngơi, nhưng chỉ riêng nó thôi là không đủ để phục hồi sức sống, vì vậy điều tốt là bạn cũng nên nhận thức được các loại nghỉ ngơi khác.

Nghỉ ngơi thể chất

Mệt mỏi thể chất là dễ nhận biết nhất. Chân tay bạn cảm thấy nặng nề, mắt bạn có xu hướng sụp xuống và khó tập trung vào hầu hết các công việc hàng ngày.

Có hai loại nghỉ ngơi thể chất: Nghỉ ngơi thụ động và nghỉ ngơi chủ động. Tất nhiên, nổi tiếng nhất là các hoạt động thụ động như ngủ và ngủ trưa. Giấc ngủ quyết định chức năng trao đổi chất và cân bằng năng lượng, đồng thời liên quan đến trí nhớ và điều chỉnh cảm xúc. Ngủ trưa ngắn giúp cải thiện khả năng nhận thức và sự tập trung lên đến hai giờ.

Nghỉ ngơi tinh thần

Hầu hết mọi người đều đã từng trải qua cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Suy nghĩ trở nên rối bời, khó tập trung, và những cảm xúc mạnh mẽ như lo lắng, đau khổ, căng thẳng và buồn bã chiếm ưu thế.

Về cơ bản, nghỉ ngơi tình thần là cách tách biệt tâm trí khỏi mọi thứ liên quan đến công việc hàng ngày. Nó bao gồm bất kỳ hoạt động nào cho phép "nghỉ ngơi không suy nghĩ", chẳng hạn như đi dạo ngoài trời, tìm một không gian yên tĩnh hoặc tận hưởng liệu pháp hương thơm.

Trong bối cảnh này, việc 'cai nghiện' kỹ thuật số được nhấn mạnh đặc biệt. Chúng ta phải hoàn toàn ngắt kết nối với các thiết bị điện tử để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của căng thẳng do công nghệ gây ra.

Nếu bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị điện tử, nên nghỉ ngơi mỗi tiếng rưỡi bằng cách thực hiện các bài tập giãn cơ hoặc hít thở.

Nghỉ ngơi giác quan

Lối sống hiện đại khiến não bộ tiếp xúc với môi trường có màn hình, ánh sáng chói, tiếng ồn, tắc nghẽn giao thông, mùi mạnh và nói chung là mức độ vận động cao, dẫn đến sự kích thích quá mức của não bộ.

Nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, sự cáu kỉnh, tránh tiếp xúc vật lý, khó chịu về thị giác, căng cơ, mất ngủ và mệt mỏi kéo dài có thể xuất hiện. Do đó, không nên bỏ qua nghỉ ngơi giác quan.

Một cách rất đơn giản để thực hiện nghỉ ngơi giác quan suốt cả ngày là nhắm mắt trong vài phút trong giờ nghỉ. Thực hành hít thở sâu và các kỹ thuật thiền định cũng rất có lợi. Nếu có thể, hãy tìm một không gian yên tĩnh với ánh sáng dịu nhẹ.

Nghỉ ngơi sáng tạo

Một bộ óc sáng tạo luôn nỗ lực giải quyết vấn đề và tạo ra những ý tưởng mới. Tuy nhiên, sẽ có lúc sự thất vọng, đa nhiệm và căng thẳng ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo này. Vào những lúc như vậy, bạn nên cân nhắc đến việc nghỉ ngơi sáng tạo.

Hãy tạm quên đi những công việc cụ thể và tập trung vào những việc khác, chẳng hạn như nghe nhạc, xem phim cả ngày, dành thời gian cho bạn bè hoặc tham gia các sở thích khác.

Thời gian nghỉ ngơi có thể là vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần. Điều quan trọng là phải nạp lại năng lượng cho tâm trí bằng các hoạt động khác để lấy lại năng lượng và cảm hứng. Việc dành thời gian kết nối với thiên nhiên cũng rất có lợi.

Nghỉ ngơi trong thiên nhiên kích thích sự tò mò, khuyến khích sự linh hoạt và trí tưởng tượng, giúp đầu óc thư giãn khỏi công việc và tăng cường các ý tưởng sáng tạo.

Nghỉ ngơi về mặt cảm xúc

Sự khao khát liên tục được người khác chấp nhận, sự gắn bó với những người thân yêu và nhu cầu giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề của họ là lý do tại sao những người có sự đồng cảm quá mức thường xuyên bị kiệt sức. Hơn nữa, rất ít người nhận ra rằng họ đang bị kiệt sức.

Nghỉ ngơi là điều cần thiết để phát triển sự chăm sóc bản thân và nhận thức về chính mình. Nghỉ ngơi về mặt cảm xúc là để hiểu rõ bản thân hơn, thể hiện cảm xúc của mình, khám phá và xử lý các tình huống trong cuộc sống hiện tại và quá khứ, và xây dựng một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nói cách khác, hãy dành thời gian ở một mình và ưu tiên nhu cầu của bản thân hơn người khác. Bước đầu tiên để đạt được điều này là học cách nói không và buông bỏ mong muốn làm hài lòng người khác. Đây không phải là hành động ích kỷ, mà là một bước cơ bản để củng cố lòng tự trọng, giúp quản lý căng thẳng, tăng sự hài lòng trong cuộc sống, thúc đẩy sự thích nghi tâm lý tích cực.

Nghỉ ngơi xã hội

Nghỉ ngơi xã hội có liên quan đến nghỉ ngơi về mặt cảm xúc. Nó bao gồm việc dành cho bản thân không gian để suy ngẫm về các mối quan hệ của bạn và những gì chúng mang lại cho cuộc sống của bạn. Nói cách khác, hãy xác định những tình bạn làm bạn kiệt sức hoặc trì trệ với những tình bạn giúp bạn phát triển.

Ưu tiên những gì bạn thực sự muốn làm và gạt bỏ những nghĩa vụ xã hội khiến bạn cảm thấy tồi tệ hoặc không khơi dậy mong muốn thực sự. Cũng nên tạm thời ngừng sử dụng mạng xã hội, vì chúng cũng có thể gây mệt mỏi và dẫn đến sự phụ thuộc.

Duy trì các mối quan hệ tích cực và chân thành, nơi bạn có thể chia sẻ mục tiêu và mong muốn là một cách tốt để nạp lại năng lượng xã hội. Ngược lại, hãy giữ khoảng cách với những người phóng đại và chỉ mang lại những lời đồn thổi hoặc sự tiêu cực.