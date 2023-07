9X từ một chuyên viên hành chính trở thành Make up Artist

SVVN - Công việc Make up là một trong những nghề được nhiều bạn trẻ ưa chuộng và theo đuổi. Nhưng ít ai biết đến Make up Artist – Trang điểm nghệ thuật. Lê Thuỵ Mỹ Ý, được biết tới là một Make up Artist nổi tiếng tại Phú Quốc. 9X theo đuổi ước mơ đến nay đã 10 năm, luôn mong muốn khẳng định giá trị nghề nghiệp và có vị thế riêng của nó.

Từ một chuyên viên hành chính trở thành một Make up Aritst

Mỹ Ý hay còn được mọi người gọi là Mei Yi, từng theo học khoa Chính trị - Hành chính, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, Mei Yi làm chuyên viên công tác Đoàn tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. “Mình đã duy trì công việc đó cho tới khi đi du lịch đến Phú Quốc, nhận thấy nơi này rất đẹp, lại là thành phố đang phát triển và đang thiếu các dịch vụ về làm đẹp, mình đã về nhà xin phép gia đình cho theo đuổi nghề nhưng bị phản đối. Ba mẹ mình cho rằng làm viên chức sẽ có sự ổn định hơn. Nhưng khi mình nhìn thấy được tiềm năng, cùng đam mê từ nhỏ nên vẫn quyết đi vay tiền theo học nghề - một công việc đòi hỏi sự sáng tạo, thẩm mỹ và kỉ luật. Đến bây giờ mình vẫn nghĩ đó là một quyết định vô cùng đúng đắn!”- Mei Yi tâm sự.

Make up Artist trong xã hội hiện nay

Make up Aritst là công việc trang điểm có tính sáng tạo cao trong môi trường hoạt động nghệ thuật. Trước đây tìm hiểu về Make up Aritst thông tin còn chưa nhiều, nghệ thuật chưa có sự phát triển mạnh mẽ, mọi người hay nhầm tưởng và đánh đồng như trang điểm thông thường. Đến nay trong bất cứ lĩnh vực nào như thời trang, điện ảnh, kịch, truyền hình đều cần có người nắm rõ vai trò này. Có thể thấy rằng trang điểm nghệ thuật không thể thiếu với nền công nghiệp giải trí.

“Có một thực tế là ở Việt Nam khái niệm Make up Artist nghe còn khá lạ tai. Khi các cô các chú hỏi “Cháu làm nghề gì?” thì phải trả lời là “Cháu làm nghề trang điểm” thì các cô chú mới hiểu được” – Mei Yi chia sẻ.

Nghề Make up Artist ngoài việc chỉ họa mặt ra thì còn phải am hiểu nhiều kiến thức như lịch sử, hội hoạ, âm nhạc, thậm chí còn phải biết cả về marketing để phục vụ cho nghề nghiệp, không đơn thuần như make up – trang điểm thông thường. Mei Yi bộc bạch: “Nhiều người vẫn nghĩ đây là công việc làm quen tay thì có thể ổn định và sống duy trì với nghề. Tuy nhiên, làm nghề Make up Artist không đơn giản như mọi người thường nghĩ. Không phải cứ quen tay là được. Những khó khăn như sự cạnh tranh thị trường, sự đào thải, sự đổi mới không ngừng của xu hướng, đôi khi chúng ta gặp khách hàng khó tính là điều không tránh khỏi, bản thân mình luôn phải rèn luyện cư xử khéo léo, bình tĩnh để ứng xử một cách tốt nhất. Cơ sở của mình hiện tại có hơn 22 chuyên viên và nhiều học viên đang theo học. Tuy cường độ công việc và lịch đứng lớp của mình khá dày đặc nhưng mình vẫn phải “bắt trend” không sót ngày nào. Vì đặc thù nghề nghiệp của mình gắn liền với hầu hết tất cả lĩnh vực khác trong xã hội”.

Trở thành một Make up Aritist cần có những gì?

Trong quá trình học hỏi đúc kết của mình, Mei Yi rút ra 4 điều. Thứ nhất: CREATIVE. Phải là người có nền tảng mỹ thuật tốt. Từ nền tảng đó mà phân tích được, sáng tạo được cái riêng của bản thân. Thứ hai: PRODUCT. Ngoài make up thì cần kiến thức về skincare, về sản phẩm, các brand mỹ phẩm khác nhau để có thể chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da một cách an toàn và phù hợp. Thứ ba: PRESSURE. Chịu được áp lực khi các lịch hẹn sát nhau, bạn phải đến tận nhà vào nửa đêm hoặc sáng sớm, nhất định phải đúng giờ, điều này sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc. Thứ tư: ETHICS. Đạo đức và tác phong nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng không thể thiếu.

Make up Aritist đối với giới trẻ ngày nay

Là người theo nghề đã 10 năm, Mei Yi cho biết: “Mỗi năm trên thị trường có hơn 8000 thợ trang điểm bước vào nghề, chủ yếu là nhóm người trẻ tuổi. Họ sẽ thường chọn học nơi uy tín, chuyên môn cao, môi trường có nhiều học viên ra nghề thành công. Tất nhiên học phí ở những nơi này không hề rẻ, vì thế nguồn lực về kinh tế là thứ mà học viên không thể thiếu nếu muốn theo đuổi nghề đang hot này. Ngoài các khoá học về kiến thức makeup ra, bạn nên tham gia các khoá học kỹ năng như chụp ảnh, marketing, sư phạm nghề, các ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh, để phục vụ cho quá trình làm nghề. Sau khi ra nghề, bạn cần 1 đến 2 năm làm cộng tác hoặc trợ lý make up để lấy thêm kinh nghiệm.”

9X chia sẻ thêm: “Bất cứ việc gì cũng vậy, nếu làm vì tình yêu, chắc chắn mọi khó khăn sẽ vô cùng nhỏ bé. Thứ đầu tiên mà mình theo đuổi con đường trở thành một Make up Artist đó là tình yêu. Mình làm được, chắc chắn bạn sẽ làm được!”

Với tình yêu và tâm huyết của mình, Mei Yi mong muốn: Ngành Make up Artist nói riêng và make up nói chung sẽ được các nhà làm chính sách quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ, trong những năm qua ngành make up tuy đã phát triển rất bùng nổ, nhưng nhận thấy chưa có hệ thống quản lý, đánh giá từ các tổ chức chuyên nghiệp. Cô hy vọng công việc này sẽ được đưa vào cơ sở giáo dục chính quy, trở thành 1 ngành học trong trường lớp, được đào tạo bài bản, được công nhận là một công việc có giá trị nền tảng, chứ không trôi nổi nhiều như hiện tại.