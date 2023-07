SVVN - Ngọc Ánh hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với ước mơ trở thành một nhà thiết kế, xây dựng cho bản thân một thương hiệu riêng. Luôn ghi nhớ câu nói “Hãy làm việc chăm chỉ và lạc quan, bạn sẽ đạt được mọi thứ mình muốn”, mỗi ngày Ngọc Ánh đều cố gắng để hôm nay nhìn lại, bản thân của ngày hôm qua đã tốt lên.

Đỗ Ngọc Ánh (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên. Hiện, cô bạn đang là sinh viên năm cuối khoa Thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với sở thích vẽ tranh, may vá, làm đẹp và thiết kế ra những bộ cánh đẹp mang đến người mặc. Bên cạnh công việc học tập, Ngọc Ánh còn là người mẫu ảnh, thiết kế freelancer và maketing. Ước mơ của cô bạn là trở thành một nhà thiết kế, xây dựng cho bản thân một brand riêng.

Từ nhỏ, Ngọc Ánh đã có niềm đam mê với những mảnh vải vụn. Từ những mảnh vải ấy, cô bạn thường tự tay sáng tạo ra những bộ cánh khác nhau, mặc lên người con búp bê của mình – khi ấy là những “người mẫu” đầu tiên của cô. Nhận ra bản thân có năng khiếu hội họa tốt từ sớm, Ngọc Ánh cảm thấy may mắn khi được gia đình ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật, cũng như niềm vui và sự hạnh phúc khi được sống và làm việc bản thân yêu thích.

Thiết kế thời trang là ngành tạo ra quần áo, phụ kiện may mặc nói chung, có thể chuyên về thời trang cao cấp, quần áo may sẵn, quần áo đại trà, quần áo dạ hội, đồ thể thao, giày dép, phụ kiện, trang sức,… Người học thiết kế thời trang phải nghiên cứu các xu hướng thời trang để tạo ra các thiết kế tương lai, phục vụ nhu cầu may mặc của cộng đồng. Thời trang là ngành thiên về nghệ thuật, vì vậy một nhà thiết kế thời trang cần có tố chất nghệ thuật, năng khiếu thẩm mỹ, màu sắc, sáng tạo, chủ động, kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế,... Đối với Ngọc Ánh, ngành thời trang hiện nay ở Việt Nam đang phát triển mạnh. Nhu cầu ăn mặc là một nhu cầu thiết yếu của con người. Hiện nay, xu hướng thị trường thời trang đang đi nhiều vào sản xuất thời trang bền vững, thân thiện với môi trường. Đây là một điều rất tích cực. Thế hệ Gen Z năng động, sáng tạo, những KOLs nổi lên, phổ biến trên các nền tảng Facebook, Instagram, Tiktok. Các video ngắn trên Tiktok, Facebook; Các story trên Instagram hay các video trên Youtube đều cho thấy sự vượt trội của thế hệ trong tương lai.

Khi theo học ngành thiết kế thời trang, có lẽ thời điểm khó khăn nhất đối với các bạn sinh viên, cũng như Ngọc Ánh là những lần làm đồ án. Để chuẩn bị cho một đồ án cần bắt đầu từ những bản thiết kế đầu tiên theo chủ đề, ý tưởng mà bản thân đề ra, được thầy cô đồng ý duyệt. Sau đó, quá trình đi tìm nguyên vật liệu phù hợp, ra mẫu rập trên giấy hoặc trên máy, cắt vải, may đồ để hoàn thiện sản phẩm. Tiếp đó Ngọc Ánh sẽ phải lên ý tưởng cho buổi chụp hình, chuẩn bị mọi thứ cần thiết như: Thuê mẫu, phụ kiện, thợ chụp, makeup,... Thời gian để làm nên sản phẩm gồm nhiều công đoạn đó, chỉ là quãng thời gian rất ngắn nên cần phải làm việc hết công suất, những đêm không ngủ. Mỗi lần xong đồ án, mặc dù bản thân Ngọc Ánh cũng như các bạn đều cảm thấy rất mệt, nhưng cô bạn cũng cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành và đạt được kết quả như mong muốn.

Ngọc Ánh chia sẻ: “Có một câu nói mình luôn ghi nhớ đó là "Hãy làm việc chăm chỉ và lạc quan, bạn sẽ đạt được mọi thứ mình muốn". Mỗi người chỉ sống một lần, mở mắt ra là một ngày mới bắt đầu, mình luôn nhắc nhở bản thân sống hết mình, làm việc chăm chỉ để đạt được thứ mình muốn. Thành quả không phải ngày một ngày hai mà nó là cả một quá trình và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Cố gắng mỗi ngày để hôm nay nhìn lại bản thân của ngày hôm qua đã tốt lên”.

Một nhân vật trong nghề Ngọc Ánh vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích đó là Leonie Hanne - một fashionista kiêm blogger về phong cách sống, có cách phối màu, phối đồ đỉnh cao, đã giúp Ngọc Ánh học hỏi, tham khảo và biết được nhiều điều mới ở những bức ảnh, những video.

Là một người có mối quan hệ mật thiết với thời trang, hiện tại Ngọc Ánh đang theo đuổi phong cách minimalism. Một phong cách tối giản hóa các thiết kế họa tiết, kiểu dáng, hướng tới những bộ trang phục đơn giản, mang tính ứng dụng cao. Nó không chỉ thể hiện phong cách ăn mặc mà còn thể hiện đúng tính cách, con người của Ngọc Ánh. Gam màu chủ yếu ở những bộ trang phục cô bạn lựa chọn chính là màu trắng, đen, be, phối màu hoặc thêm thắt họa tiết.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Ánh đang dần hoàn thiện nốt chặng đường cuối của những năm tháng sinh viên trên giảng đường. Và trong tương lai gần, cô bạn mong muốn có thể thử sức, học hỏi và làm việc ở những môi trường giúp bản thân có thể phát triển nhiều hơn nữa.

Một câu nói của Lỗ Tấn mà Ngọc Ánh vô cùng yêu thích: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”.