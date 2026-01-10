Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' Phương Anh không giấu được sự nghẹn ngào, dốc tiền túi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

SVO - Chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' vừa lên sóng, với sự dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường cùng hai khách mời là ca sĩ - diễn viên Bạch Công Khanh và Á hậu Phương Anh. Các nghệ sĩ đã góp sức mang về phần thưởng giá trị hơn 100 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Á hậu Phương Anh không giấu được sự nghẹn ngào khi lắng nghe và chứng kiến hoàn cảnh bất hạnh của các em nhỏ trong chương trình. "Nàng Hậu" xót xa khi biết gia đình các em vừa mất đi người trụ cột, để lại nỗi đau lớn và gánh nặng mưu sinh cho người mẹ.

Ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh cũng nghẹn lòng khi thấy căn nhà quá đỗi thiếu thốn. Bên cạnh đó, Bạch Công Khanh còn bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của chị Út - người mẹ với vóc dáng nhỏ bé nhưng phải một mình gồng gánh, chăm lo cho các con sau khi chỗ dựa lớn nhất của gia đình không còn.

Tương tự với Bạch Công Khanh, MC Vũ Mạnh Cường cũng không giấu được sự xót xa trước hình ảnh người mẹ tảo tần, ngày ngày đi bán vé số để kiếm tiền nuôi con. Nam MC bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của chị, khi nỗi lo “cơm áo gạo tiền" quá vất vả, trong khi tình trạng sức khỏe lại không tốt.

Bên cạnh những lời động viên an ủi, các nghệ sĩ còn thể hiện sự hỗ trợ đối với các em nhỏ bằng hành động thiết thực, nỗ lực hết mình trong các phần thử thách. Đặc biệt, trong phần thi hứng nước, Bạch Công Khanh và Phương Anh phải làm vỡ bong bóng nước treo trên giàn và hứng lượng nước bên trong. Tuy nhiên, thử thách này không hề dễ dàng, khi họ không được phép sử dụng tay, khiến nước bắn tung tóe và thậm chí đổ ngay lên đầu các nghệ sĩ.

Bất chấp việc bị ướt sũng người, hai nghệ sĩ vẫn kiên trì, cố gắng hết sức để hứng đủ lượng nước cần thiết, giành được phần thưởng đầy ý nghĩa cho các em nhỏ. Hành động này không chỉ chứng tỏ sự quyết tâm mà còn thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia của các nghệ sĩ dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Màn lăn xả hết mình của nghệ sĩ khách mời nhận được không ít lời khen từ khán giả.

Trải qua các phần thi, gia đình em Phạm Trung Quý về thứ ba, nhận 20 triệu đồng. Gia đình em Trần Minh Khôi về nhì với 25 triệu đồng. Còn gia đình em Nguyễn Văn Bin giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 105 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, Á hậu Phương Anh đã tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng cùng các món quà như quần áo mới, đồ chơi cho các bạn nhỏ. Ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh cũng tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Theo dõi và đồng hành cùng hành động ý nghĩa của Bạch Công Khanh, FC của anh cũng đến theo dõi chương trình và ủng hộ mỗi gia đình thêm 5 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Đức Phúc vì quá xót xa cho cảnh các gia đình khó khăn đã gửi đến gia đình em Trung Quý (về ba) và gia đình em Minh Khôi (về nhì), mỗi gia đình 10 triệu đồng. Hàng ngàn khán giả Tây Ninh có mặt tại trường quay cũng chung tay đóng góp hiện kim, hiện vật. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến gần 450 triệu đồng.