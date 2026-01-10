'Cơn sốt mùa Xuân' đang 'gây sốt' cả ở nước ngoài

SVO - Bộ phim truyền hình chiếu vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần của đài tvN, 'Spring Fever' (đạo diễn Park Won Gook, biên kịch Kim Ah Jung) mới ra mắt vào ngày 5/1 nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng OTT toàn cầu.

Bộ phim không chỉ 'gây sốt' trong giới khán giả Hàn Quốc mà còn thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế, dẫn đầu bởi diễn xuất 'quyết liệt' của Ahn Bo Hyun và "sự rung chuyển mạnh mẽ" của Lee Joo Bin.

Theo thống kê của FlixPatrol, Spring Fever đứng thứ hai toàn cầu trên bảng xếp hạng phim truyền hình Amazon Prime Video tính đến ngày 7/1, chỉ ba ngày sau khi phát hành. Phim cũng đứng đầu tại Malaysia và Thái Lan, và lọt vào top 10 tại tổng cộng 34 quốc gia. Câu chuyện tình lãng mạn 'thẳng thắn' theo phong cách Ahn Bo Hyun đang thu hút sự chú ý.

Phản hồi trực tuyến cũng rất tích cực. Các đoạn phim ngắn được phát hành trước đó đều vượt qua một triệu lượt xem, lập kỷ lục mới về lượt xem trước khi quảng bá cho một bộ phim truyền hình của đài tvN. Trung tâm của thành công này nằm ở Seon Jae-gyu (Ahn Bo Hyun). Mỗi lời nói của anh đều là một 'đòn bẩy' mạnh mẽ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã rất thẳng thắn. Được biết đến là người hùng tự phát số một của làng, Seon Jae Gyu ngay lập tức tuyên bố cô giáo chủ nhiệm của cháu trai mình, Yoon Bom (Lee Joo Bin), là "Xinh đẹp". Chỉ một từ này, không hề giả tạo hay do dự, đã ngay lập tức biến mối quan hệ của họ thành tình yêu. Đó cũng là khoảnh khắc những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của Yoon Bom.

Khi họ gặp lại nhau ở trường trong buổi họp phụ huynh, Seon Jae Gyu xuất hiện với một chậu cây kim tiền cao bằng chính mình. Sau đó, anh ta hỏi thẳng cô bé: "Em bao nhiêu tuổi? Họ của em là Yoon, còn tên là Bom phải không?" Cú đánh cuối cùng là "Bom~". Đó là một danh xưng ngay lập tức thay đổi bầu không khí trong lớp học.

Ngay cả sự an ủi cũng rất trực tiếp. Đối mặt với Yoon Bom, người đang bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ, Seon Jae-gyu đã đưa cho cô một chiếc bánh macaron thay vì những lời lẽ phức tạp: "Đồ ngọt là thứ tốt nhất khi em đang buồn". Những lời nói đơn giản nhưng kỳ lạ thay lại rất thuyết phục này đã dần dần phá vỡ bức tường phòng thủ của Yoon Bom.

Spring Fever sử dụng lời thoại thẳng thắn và những hành động khó đoán để làm nổi bật sức hút của các nhân vật. Cách dàn dựng, biến một bối cảnh có vẻ lỗi thời thành một phong cách mới gọi là "nàng thơ quyến rũ", cũng rất đáng chú ý. Năng lượng trực tiếp của Ahn Bo Hyun và những thay đổi cảm xúc tinh tế của Lee Joo Bin đan xen tạo nên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ.

Điều này giải thích tại sao bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ sau hai tập. Nó chạm đến cảm xúc tức thì hơn là một thế giới quan phức tạp, và một câu thoại ngắn gọn lại gây ấn tượng mạnh hơn cả một lời giải thích dài dòng.

Tất cả mọi người đang dõi theo xem mối tình đầy biến động giữa chàng trai thẳng thắn Seon Jae Gyu và cô nàng cứng rắn Yoon Bom sẽ diễn biến như thế nào. Tập 3 của bộ phim Spring Fever của đài tvN sẽ được phát sóng vào ngày 12/1, lúc 8h50 tối (giờ Hàn Quốc).