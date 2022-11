Á hậu Môi trường Hoàng Thị Hải Yến đằm thắm trong tà áo dài tôn vinh di sản văn hóa Tràng An

SVVN - Hải Yến được biết đến là Á Hậu 1 tại cuộc thi “Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022”, cùng nhiều thành tích ấn tượng. Là người con của Ninh Bình, nhằm quảng bá và tôn vinh di sản văn hóa của quê hương, cũng như vẻ đẹp của đất nước hình chữ S, mới đây, Hải Yến đã thực hiện bộ ảnh trong tà áo dài đằm thắm tại quần thể danh thắng Tràng An, để lại nhiều ấn tượng cho mọi người.

Hoàng Thị Hải Yến (18 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình. Cô bạn được biết đến với ngôi vị Á Hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022, cùng nhiều thành tích nổi bật như: Á quân Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ tỉnh Ninh Bình 2018, Á Hậu 2 Miss Teen International Việt Nam 2021, Người Đẹp Biển Miss Teen International Việt Nam 2021. Mới đây, hình ảnh Hải Yến trong tà áo dài đằm thắm tại quần thể danh thắng Tràng An đã để lại nhiều ấn tượng cho mọi người. Bộ ảnh của cô bạn được thực hiện nhằm quảng bá, tôn vinh di sản của quê hương, cũng như vẻ đẹp của đất nước hình chữ S.

Với nhiều giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa lịch sử và địa chất, địa mạo, quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây cũng là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương và nâng cao ý thức bảo vệ di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên như núi đá vôi, hang động, sông suối,... mang lại những giá trị rất lớn về nhiều mặt.

Hải Yến đã lựa chọn Tràng An là địa điểm thực hiện bộ ảnh lần này, bởi Tràng An mang đến một vẻ đẹp núi non hùng vĩ, cảnh sắc nên thơ. Đến với Tràng An, Hải Yến như được hoà mình với thiên nhiên, cùng không khí trong lành và không gian yên tĩnh. Tràng An là một nơi có nét quyến rũ rất riêng nhưng vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên, hoang sơ của thiên nhiên ban tặng, để lại những giá trị nguyên sơ và cốt lõi.

Hải Yến thổ lộ: “Là một người yêu thích du lịch, tôi có nhiều cơ hội được đi nhiều nơi, tìm hiểu và tham quan nhiều địa điểm trong nước. Tuy nhiên đối với tôi, quê hương Ninh Bình – một vùng đất địa linh nhân kiệt, có văn hoá và truyền thống lâu đời, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh quan phong phú và độc đáo như Danh Thắng Tràng An, Chùa Bái Đính, Tam Cốc,... Qua những chuyến thăm quan và trải nghiệm, bản thân Hoàng Yến thấy rằng, Tràng An vẫn là một địa điểm đến hấp dẫn, an toàn mà mọi người nên đến thử một lần trong đời”.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Hải Yến cho biết, cô bạn sẽ có một số dự án về hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là dự án về bảo vệ môi trường. Mong rằng sẽ được mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ các hoạt động sắp tới!