New Zealand - Điểm “hạ cánh” trong mơ của sinh viên

Trang bị kỹ năng - “Bỏ túi” cơ hội

Với phương châm “Think New”, hệ thống giáo dục của New Zealand mang đến cho sinh viên những kỹ năng cần thiết nhất để thích ứng với sự đổi mới trong thời đại 4.0. Đây là một trong những quốc gia dẫn đầu về sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong giảng dạy, với các chương trình học tập áp dụng công nghệ và khuyến khích sáng tạo.

Không chỉ giới hạn ở các kỹ năng này, nền giáo dục “xứ sở Kiwi” còn giúp sinh viên đối mặt với những thách thức toàn cầu như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, và toàn cầu hóa. New Zealand đã nhiều năm liền dẫn đầu các quốc gia nói tiếng Anh về Chỉ số Giáo dục Chuẩn bị cho Tương lai, khẳng định chất lượng của nền giáo dục quốc gia này.

Bên cạnh việc được học tập các chương trình đào tạo chất lượng, sinh viên “hệ Kiwi” còn có nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tại Việt Nam cho biết: “Chính phủ New Zealand có nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể ở lại làm việc từ 1-3 năm, tùy vào bậc học và ngành nghề”.

Đặc biệt, nếu “bén duyên” với các ngành học mũi nhọn của New Zealand như Kinh tế - Kinh doanh, Giáo dục, Thiết kế sáng tạo…, bạn sẽ có nhiều khả năng được làm việc và định cư tại “xứ sở Kiwi” khi nhiều vị trí trong các lĩnh vực này đang nằm trong Green list (Danh sách các công việc với lộ trình nhanh đạt thường trú nhân).

Mở ra cánh cửa tương lai tại New Zealand

“Xứ sở Kiwi” nổi tiếng với việc đào tạo ra các sinh viên tự tin cạnh tranh trên thị trường việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, nhờ vào chương trình học kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Hơn nữa, bằng cấp từ New Zealand còn được công nhận toàn cầu, mở ra đa dạng cơ hội nghề nghiệp ở bất kỳ đâu cho các du học sinh “hệ Kiwi”.

Khi học tại New Zealand, sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức toàn cầu mà còn nâng cao năng lực văn hóa thông qua trải nghiệm học tập và sinh sống ở một môi trường hoàn toàn mới. Điều này sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả ở các môi trường đa văn hóa và quốc tế trong tương lai. Thực tế, nhiều du học sinh Việt Nam sau khi học tập tại New Zealand đã gặt hái thành công ở nhiều đất nước khác nhau trên thế giới.

Chị Hoa Đinh - Nhà sáng lập và điều hành cộng đồng HannahEd và fanpage Scholarship for Vietnamese Students - đã sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia sau khi học Thạc sĩ Quản trị chuyên ngành Tài chính tại Đại học Waikato. Chị chia sẻ rằng nền giáo dục thực tiễn và đa văn hóa tại New Zealand đã giúp chị phát triển những kỹ năng quan trọng của một công dân toàn cầu, cùng với tư duy phản biện, cách quản lý thời gian và khả năng làm việc độc lập.

Cẩm nang “Đến New Zealand đón bình minh mới”

Nhằm cung cấp cho các bạn trẻ đang mong muốn được học tập và làm việc trong môi trường quốc tế những thông tin chính thức và câu chuyện truyền cảm hứng, báo Hoa Học Trò - một ấn phẩm của báo Tiền Phong đã hợp tác cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam (ENZ) để phát hành đặc san “Đến New Zealand đón bình minh mới”.

Trong ấn phẩm này, độc giả có thể tìm thấy các thông tin uy tín về ngành học, trường học, chương trình học, cùng với các chia sẻ từ các du học sinh và các anh chị đang sinh sống, làm việc tại New Zealand về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và cuộc sống tại đất nước này. Tìm mua sách tại đây: https://shorturl.at/whkwc hoặc các hệ thống nhà sách FAHASA, Phương Nam… trên toàn quốc.

Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới dự kiến có buổi ra mắt sách tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về giáo dục New Zealand, được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam. Ngày hội Giáo dục New Zealand diễn ra vào lúc 8h-13h ngày 19/10/2024 (Khách sạn Sheraton, TP.HCM) và ngày 20/10/2024 (Khách sạn Melia, Hà Nội). Đăng ký tham gia ngay tại đây: https://s.net.vn/AE4V.