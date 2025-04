Á hậu Ngọc Thảo rạng ngời tại buổi khai mạc giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải'

SVVN - Á hậu Ngọc Thảo cho biết, cô vinh dự trở thành Đại sứ giải Golf do báo Tiền Phong tổ chức. Cô tự hào hơn khi ‘Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải’ hướng về cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, những người góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' chính thức khởi tranh vào trưa 27/4 tại TP. HCM. Á hậu Ngọc Thảo trong vai trò Đại sứ xuất hiện từ sớm, thực hiện màn phát bóng đẹp mắt trước 234 golfer.

Á hậu Ngọc Thảo là một trong ba đại sứ của giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' (cùng Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Phương Anh). Ngọc Thảo xuất hiện từ sớm tại ngày thi đấu, chuẩn bị cho buổi khai mạc khởi tranh giải golf do báo Tiền Phong tổ chức.

Ngọc Thảo cho biết, cô mang đến tinh thần vui tươi, thay lời chúc thi đấu tốt đẹp đến 234 golfer. Á hậu sinh năm 2000 nói thêm, nhiệm vụ của cô là lan tỏa năng lượng tích cực khi đồng hành cùng giải đấu hướng về những cựu chiến binh với chủ đề "Non sông một dải".

'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' có 234 golfer tranh tài. Giải đấu có hệ thống giải thưởng phong phú, đặc biệt là 8 giải Hole In One phân bố tại hố 5A, 8A, 6B, 4C, 8C, 8D với tổng trị giá giải thưởng hơn 8 tỷ đồng.