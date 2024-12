'Anh cảnh sát điển trai' Phùng Đức Hiếu tiếp sức Chủ Nhật Đỏ lần thứ 17

Chương trình “Chủ Nhật Đỏ” được tổ chức trên toàn quốc do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trải qua 16 lần tổ chức, quy mô “Chủ Nhật Đỏ” đã lan rộng đến hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước với lượng máu tiếp nhận được lên đến hơn 400.000 đơn vị với sự tham gia hưởng ứng của rất nhiều lực lượng như sinh viên, quân đội, công an, công nhân, người lao động.