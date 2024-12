Ba dự án khởi nghiệp của sinh viên được nhận thưởng 15.000 đôla

SVVN - Ngày 4/12 tại ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH), đã diễn ra Lễ tổng kết Chương trình 'BASIC x UII 2024', với tên gọi: 'UIIxBASIC Summit 2024'. Đây là sự kiện đánh dấu hành trình 8 tháng đầy thử thách và sáng tạo của các dự án khởi nghiệp xã hội do thanh niên dẫn dắt.

Trong suốt 8 tháng qua, hơn 2.500 thanh niên từ Việt Nam và các nước ASEAN đã tham gia chương trình "Become A Social Impact Creator (BASIC) 2024", nhằm phát triển kỹ năng khởi nghiệp và tạo ra tác động xã hội bền vững.

Không chỉ tập trung vào các sáng kiến khởi nghiệp, đây là cơ hội để các bạn trẻ có thể kết nối với các doanh nhân, nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành, thúc đẩy sự giao lưu, chia sẻ kiến thức và tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược. Những thanh niên khởi nghiệp, từ các bạn sinh viên đến các nhà sáng lập trẻ, sẽ có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm quý báu và mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu.

Tại chương trình, các đội sáng lập sinh viên từ khắp nơi trong nước và ASEAN đã trình bày các dự án sáng tạo, giải quyết những vấn đề xã hội bức thiết.

Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 3 dự án để vinh danh, bao gồm: 'NAVEE' - nền tảng học tiếng Anh cho người khiếm thị tại Việt Nam; 'GRECO' - Giải pháp xử lý lục bình và gáo dừa bỏ đi, chuyển hóa chúng thành giá thể trồng trọt và phân bón hữu cơ và thứ 3 là 'GREEN UP' - kết nối mọi người với trung tâm vùng nông thôn Việt Nam thông qua những trải nghiệm nông nghiệp cá nhân hóa. Ba dự án này sẽ được mở rộng tầm ảnh hưởng và cơ hội hợp tác quốc tế qua học bổng tham gia chương trình ươm tạo tại Singapore do Lead The Change triển khai với tổng trị giá lên đến 15.000 đôla.

Đồng thời, Top 3 startups trong Startup Track sẽ nhận nguồn đầu tư không hoàn lại (Seed-funding) lên đến 6.600 đôla. Tổng giá trị giải thưởng của sự kiện UIIxBASIC Summit 2024 lên đến hơn 21.000 đôla, một sự khích lệ lớn lao cho những sáng kiến đầy tiềm năng đang mong muốn làm thay đổi thế giới.

Chương trình BASIC x UII, khởi nguồn từ Lead The Change (tiền thân là UEH Connected - tổ chức cộng đồng dành riêng cho các bạn trẻ xuất phát từ UEH), được thành lập nhằm tạo ra nền tảng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo và thúc đẩy các sáng kiến xã hội có tác động tích cực đến cộng đồng.

Chương trình tập trung vào việc giúp thanh niên hiểu rõ về Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và cung cấp các kỹ năng khởi nghiệp, khuyến khích sáng tạo và giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách.