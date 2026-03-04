Ba nhà khoa học trẻ vào đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2025

SVO - Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu hàng đầu ở Thụy Điển, Singapore và trong nước, Phạm Anh Tuấn, Đặng Thị Lệ Hằng và Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh ghi dấu ấn với hàng chục công bố quốc tế Q1, giải pháp có giá trị ứng dụng cao và cùng được vinh danh tại Giải thưởng Khoa học & Công nghệ 'Quả cầu Vàng', trở thành những gương mặt nổi bật của lĩnh vực Nghiên cứu khoa học trong đề cử năm nay.

Đáng chú ý, cả ba đều được vinh danh tại Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả cầu Vàng, giải thưởng uy tín dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Tích hợp nền móng công trình với năng lượng tái tạo

Phạm Anh Tuấn (34 tuổi) hiện công tác tại ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển). Hướng nghiên cứu của Tuấn nằm ở giao điểm giữa địa kỹ thuật và năng lượng bền vững. Giải pháp “nền móng năng lượng tích hợp” do anh phát triển cho phép kết cấu nền móng công trình không chỉ chịu lực mà còn tham gia khai thác, lưu trữ năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, mô hình này được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị.

Phạm Anh Tuấn (ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển).

Tuấn là tác giả của 36 bài báo thuộc nhóm Q1, trong đó 33 bài là tác giả chính; riêng mảng nghiên cứu nền móng năng lượng có 12 bài chuyên sâu trên các tạp chí quốc tế hàng đầu. Anh cũng phản biện cho hơn 30 tạp chí quốc tế, được trao Huy chương Bạc dành cho Nhà phản biện xuất sắc và nằm trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo xếp hạng Stanford/Elsevier.

Hiện anh là thành viên Ban Biên tập tạp chí Geosynthetics International (Q1), đồng thời sáng lập GREENX Lab, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các đối tác tại Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật Bản và Việt Nam.

46 công bố quốc tế trong lĩnh vực vật liệu y sinh

Đặng Thị Lệ Hằng (32 tuổi) hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Vật liệu Y Sinh. Hồ sơ khoa học của Hằng gồm 46 công bố quốc tế, trong đó có 20 bài với vai trò tác giả chính. Các công trình phân bố ở nhiều nhóm tạp chí uy tín, gồm 24 bài Q1, 18 bài Q2, 3 bài Q3 và 1 bài Q4. Nghiên cứu của chị tập trung vào phát triển vật liệu tương thích sinh học, ứng dụng trong y học tái tạo và thiết bị cấy ghép.

Nữ TS Đặng Thị Lệ Hằng hiện công tác tại Viện Công nghệ tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Ngoài công bố khoa học, Hằng đã xuất bản hai cuốn sách (một với vai trò tác giả, một đồng chủ biên) và sở hữu ba đơn đăng ký sáng chế. Chị từng chủ nhiệm một đề tài cấp Bộ được xếp loại Xuất sắc, một đề tài khởi nguồn đạt yêu cầu; đồng thời tham gia hai đề tài dành cho cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Năm 2025, bên cạnh Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả cầu Vàng, chị còn nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Phát triển nền tảng nhận thức cho robot tự hành

Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (34 tuổi) là giảng viên tại ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). Anh có 21 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Q1, trong đó 10 bài là tác giả chính. Công trình tiêu biểu của Minh tập trung vào dung hợp cảm biến đa mô hình cho nhận thức robot – phương pháp tích hợp dữ liệu từ nhiều loại cảm biến như camera, LiDAR, radar nhằm nâng cao độ chính xác trong định vị và ra quyết định.

Theo các đánh giá chuyên môn, hướng nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống robot và phương tiện tự hành trong môi trường đô thị phức tạp. Việc xây dựng nền tảng nhận thức ổn định giúp tăng cường an toàn, tối ưu hóa vận hành và mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ tự hành trong thực tế.

Việc ba nhà khoa học trẻ cùng góp mặt trong đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2025 cho thấy sự trưởng thành của lực lượng nghiên cứu trẻ Việt Nam. Không chỉ tạo dựng dấu ấn bằng số lượng công bố, họ còn khẳng định năng lực giải quyết các bài toán lớn về phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số.