19 đề cử vào vòng bình chọn 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2025

SVO - 19 gương mặt xuất sắc ở 9 lĩnh vực được lựa chọn từ 147 hồ sơ, vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025.

Ngày 2/3 tại họp báo do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức.

Theo Ban tổ chức, Hội đồng xét tặng năm nay thẩm định 147 hồ sơ thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Văn hóa nghệ thuật; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước. Sau quá trình đánh giá thành tích chuyên môn và sức lan tỏa xã hội, 19 đề cử nổi bật nhất được chọn vào vòng bình chọn trực tuyến.

Ba lĩnh vực có nhiều đề cử nhất (3 người/lĩnh vực) gồm: Học tập, Nghiên cứu khoa học và Văn hóa nghệ thuật. Bốn lĩnh vực có hai đề cử là Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự và Thể dục thể thao. Lao động sản xuất và Hoạt động xã hội mỗi lĩnh vực có một đề cử. Lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có ứng viên.

Những gương mặt tiêu biểu

Ở lĩnh vực Học tập, ba đề cử đều sinh từ năm 2007 - 2008, gồm: Lê Kiến Thành (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai), Trần Minh Hoàng (trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Lương Thái Duy (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ghi nhận ba tiến sĩ đang công tác trong và ngoài nước: Đặng Thị Lệ Hằng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Phạm Anh Tuấn (ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển) và Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore).

Nguyễn Chí Đông (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) là đề cử duy nhất của lĩnh vực Lao động sản xuất.

Ở mảng Kinh doanh - Khởi nghiệp, có Phạm Chí Nhu - Giám đốc điều hành Coolmate, và Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn.

Lĩnh vực Quốc phòng gồm: Đại úy Đoàn Văn Chí (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội) và Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh).

Hai đề cử An ninh trật tự gồm: Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội) và Đại úy Trần Quốc Khánh (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ).

Lĩnh vực Thể thao gồm: Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam) và vận động viên canoeing Nguyễn Thị Hương.

Ba đề cử Văn hóa nghệ thuật gồm: Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), Phương Mỹ Chi và Nguyễn Đức Phúc. Lĩnh vực Hoạt động xã hội có Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Bình chọn đến ngày 16/3

Vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ 2/3 đến hết 16/3/2026 trên hệ thống báo điện tử của Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Ban Tổ chức cũng dự kiến tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với một số đề cử trong thời gian này.

Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' được trao hằng năm vào dịp 26/3 – Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn – nhằm tôn vinh công dân Việt Nam không quá 35 tuổi có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.