Bạn gái cũ của Hyun Bin quyết định khoe ảnh con gái đầu lòng vào đúng ngày tình cũ lấy vợ?

SVVN - Nhiều khán giả rất tò mò không biết hai cô bạn gái cũ nổi tiếng của Hyun Bin làm gì vào ngày nam diễn viên tổ chức 'đám cưới thế kỷ' với Son Ye Jin?

Trong khi Son Ye Jin coi Hyun Bin là mối tình đầu của mình thì nam diễn viên đã có hai lần công khai hẹn hò trước khi về chung một nhà với Son Ye Jin. Hyun Bin đã từng là người yêu của Song Hye Kyo khi hai người cùng quay phim World Within. Mối tình này bí mật tới nỗi khi báo chí phanh phui và hai bên đều thừa nhận, khán giả vẫn ngơ ngác vì chẳng có manh mối gì.

Sau đó, hai bên chia tay trước khi Hyun Bin nhập ngũ và cho tới bây giờ, vẫn chưa có bức ảnh hẹn hò nào của Hyun Bin và Song Hye Kyo bị rò rỉ. Rồi nam diễn viên lại nảy sinh tình cảm với diễn viên đàn em Kang So Ra sau một lần gặp gỡ để bàn chuyện công việc.

Nhưng cũng như mối tình trước đó của Hyun Bin, hai bên hẹn hò chưa đủ dài thì đã chia tay và lý do tan vỡ được giữ kín. Đến khi Hyun Bin kết hôn với Son Ye Jin, rất nhiều người tò mò không biết hai tình cũ của nam diễn viên làm gì trong ngày này.

Song Hye Kyo thì khoe ảnh đang đi xem triển lãm của một người bạn, cho thấy sau khi ly hôn Song Joong Ki thì cô vẫn luôn có cuộc sống thong dong, nhẹ nhàng bên bạn bè thân thiết. Còn Kang So Ra lại lộ bức ảnh chụp cùng một em bé rất xinh xắn và nhiều người đoán đây là con gái đầu lòng của cô, và Kang So Ra chọn đúng ngày tình cũ kết hôn để khoe hạnh phúc của mình.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Kang So Ra đã thanh minh rằng, đây là ảnh cũ được chụp từ lâu, Kang So Ra tới dự tiệc sinh nhật của con trai một người bạn thân mà thôi. Hiện giờ, Kang So Ra đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con nên chắc hẳn không còn bận tâm đến chuyện riêng tư của Hyun Bin nữa.