'Bản hit' của Wren Evans trở nên hoàn toàn khác lạ qua màn thể hiện của Lâm Bảo Ngọc

SVVN - Buổi biểu diễn thứ hai tại Hàn Quốc của dàn cast Việt Nam gồm Min, Hoàng Dũng, Anh Tú, Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc. Cùng với khách mời là ca sĩ Hàn Quốc 10CM, các nghệ sĩ Việt tiếp tục mang đến cho khán giả những ca khúc Việt – Hàn hết sức ngọt ngào và lãng mạn trong chủ đề 'Tụi mình chia tay xong rồi'.

Trong tập mới của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 3 (XHTĐRLX3), Lâm Bảo Ngọc lựa chọn cover ca khúc Từng quen, là 'bản hit' lớn suốt năm 2023 của Wren Evans. Nếu phiên bản gốc là một bài hát có tiết tấu thì phiên bản Từng quen của show mang theo nỗi buồn man mác, một phiên bản bình dị nhưng dễ chạm đến trái tim. Lâm Bảo Ngọc đã chọn thể hiện ca khúc này một cách mộc mạc sâu lắng, không lên gân, không gằn giọng, vô cùng da diết và đầy chiêm nghiệm.

Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: “Khi hát cover bất cứ ca khúc nào, Ngọc đều mong muốn mình sẽ đem được chính câu chuyện của mình cùng với lời văn và âm nhạc của tác giả để cùng truyền tải. Tức là phải cùng kết hợp được hai cuộc sống đó với nhau. Vì vậy, Ngọc hy vọng rằng với câu chuyện của Wren và với cách kể chuyện của Ngọc thì một phần nào đó sẽ chạm được đến trái tim của khán giả".

Một ca khúc khác cũng chạm không kém, đó là phiên bản ballad của La bàn, ca khúc Hoàng Dũng phát hành ngay đúng thời điểm sang Hàn Quốc tham gia cùng XHTĐRLX3. Chàng trai lành tính nhưng rất khó tính trong âm nhạc. Bài hát gốc đã được Dũng biến hóa hoàn toàn trở thành một phiên bản ballad thấm thía và khắc sâu hơn, với giai điệu lạ tai, khác biệt hoàn toàn với những bản tình ca trước đây.

Cũng như tính cách thú vị của mình, Bùi Công Nam mang đến mashup hai ca khúc với tựa đề “đối đáp” lẫn nhau Em có người mới chưa và Em đã có người mới. Cả hai đều ra chính “cậu Ba báo” sáng tác, lần này song ca cùng Lâm Bảo Ngọc. Cặp đôi tuy ngày thường hay “chí choé” với nhau nhưng trong lần đầu kết hợp biểu diễn lại vô cùng hoà quyện. Những câu ca gửi lên nỗi niềm vấn vương cùng một chút lưu luyến, như một lời tâm tình dành cho những ai đã từng yêu.

Khách mời 10CM dành tặng khán giả một trong những 'bản hit' lớn trong sự nghiệp của anh, đó là Starker. Lấy ý tưởng từ bộ phim The lovers on the bridge, 10CM đã viết lên câu chuyện tình yêu của một nghệ sĩ xiếc nghiện rượu đem lòng yêu một họa sĩ lang thang với đôi mắt đang mờ dần.

10CM hài hước: “Ở Hàn Quốc những bạn đeo kính giống tôi thích bài này lắm. Ca khúc này chứa đựng kỷ niệm của tôi về mối tình đơn phương thời niên thiếu". Giọng hát bay bổng truyền cảm đầy đặc trưng của 10CM không chỉ lay động khán giả mà cũng khiến các nghệ sĩ Việt Nam vô cùng nể phục.

Một bản nhạc Hàn rất được khán giả Việt Nam yêu thích cũng được trình diễn trong tập này, đó là 'siêu hit' Eyes, nose, lips huyền thoại của Taeyang (Big Bang). Không thể phủ nhận đây quả là một bài hát khó nhằn đối với Anh Tú. Không biết tiếng Hàn, Anh Tú ít nhiều cũng mang chút áp lực khi tập luyện. Nhưng anh đã mạnh dạn biểu diễn bài hát này với kết quả hết sức mượt mà.

Khoảnh khắc chinh phục được một mục tiêu của người nghệ sĩ là cảm xúc thăng hoa và tiếp thêm rất nhiều động lực cho họ. Anh Tú trải lòng: "Tú đã rất cố gắng tập bài hát này. Chị Min là một cô giáo rất tuyệt vời, đã bên cạnh Tú, giúp đỡ Tú phát âm và tìm chuẩn giai điệu của bài hát".