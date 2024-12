Bạn trẻ đón Giáng sinh ấm áp với nhiều hoạt động tại trường học

SVVN - Giáng sinh đã đến rất gần, nhiều bạn trẻ chọn tham gia Workshop làm cây thông kẽm nhung, check-in dưới tuyết, thưởng thức ca cao nóng, nhận quà từ ông già Noel, chụp ảnh tập thể… để có một mùa Giáng sinh đáng nhớ.

Với không gian tuyết rơi lung linh, cây thông kẽm nhung sáng tạo và những hoạt động đầy hấp dẫn, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Hà Nội đã mang không khí Giáng sinh đến với các sinh viên trong trường. Sự kiện Christmas Wonderland 2024 đã nhận được sự tham gia của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên trong không khí ấm áp, vui vẻ của mùa Giáng sinh.

Hà My Châu - sinh viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Hà Nội chia sẻ: “Mình mong muốn trải nghiệm những hoạt động mới mẻ và thú vị. Giáng sinh là sự kiện rất đặc biệt và được nhiều bạn sinh viên yêu thích và chờ đón. Ngay khi biết các hoạt động có tổ chức tại sự kiện Christmas Wonderland, mình đã rất háo hức và mong chờ được tham gia. Mình được check in với tuyết, nhận cacao nóng, làm cây thông bằng kẽm nhung và nhận quà bất ngờ từ ông già Noel. Đặc biệt mình rất thích hoạt động check in với tuyết, mình đã chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đẹp, được trải nghiệm các hoạt động mang tính quốc tế và tìm hiểu thêm về văn hoá Giáng sinh ở nước ngoài”.

Sự kiện đã mang đến không gian lễ hội vui vẻ, ấm áp và gắn kết cho cán bộ giảng viên và sinh viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Hà Nội trong mùa Giáng sinh. Đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên thể hiện sự sáng tạo, giao lưu và thư giãn sau khoảng thời gian học tập và làm việc.

Chị Trần Khánh Linh - Trưởng Phòng Công tác sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Hà Nội cho biết: “Chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh không chỉ tạo ra một không khí vui tươi và ấm áp trong dịp lễ hội mà còn giúp sinh viên cảm nhận được vẻ đẹp của mùa đông và những phong tục tập quán liên quan đến Giáng sinh ở các nước xứ lạnh. Việc check-in cùng tuyết mang lại cảm giác như đang ở xứ lạnh, giúp sinh viên trải nghiệm trực tiếp những đặc trưng của mùa đông, điều mà họ có thể chưa từng trải qua trước đây. Thưởng thức cacao nóng không chỉ là một trải nghiệm vị giác thú vị mà còn là cách để gắn kết mọi người lại với nhau trong bầu không khí ấm cúng”.

Trong chương trình, các bạn trẻ đã được tham gia đã thỏa sức sáng tạo với cây thông đặc biệt được làm từ kẽm nhung, mang đến một sản phẩm độc đáo và đầy tính nghệ thuật. Check-in dưới tuyết với không gian tuyết rơi lung linh được dựng ngay tại trường. Đây là nơi lý tưởng để các bạn ghi lại những bức ảnh đẹp trong mùa Giáng sinh. Người tham gia còn được thưởng thức ca cao nóng thơm ngon trong không khí mùa đông, nhận những món quà từ ông già Noel và lưu lại những bức ảnh tập thể đáng nhớ của ngày lễ hội cuối năm.

Sinh viên Trần Thuỳ Dương - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Hà Nội cho biết, hoạt động này mang đến cho Dương cảm giác thư giãn sau khoảng thời gian dài học tập. “Khi được tự mình trải nghiệm và tận hưởng các hoạt động này, mình cảm thấy Giáng sinh năm nay thật sự đặc biệt và ý nghĩa. Mùa Giáng sinh đã gần kề, mình mong mọi người và gia đình một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, không chỉ hôm nay mà trong suốt chặng đường phía trước”, nữ sinh bộc bạch.

Ảnh: M.A