Bạn trẻ xung xính áo dài chụp ảnh ở các di tích lịch sử dịp Tết

SVVN - Trong những ngày Tết Nguyên đán 2025, không ít bạn trẻ đã cùng nhau đến các di tích lịch sử để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của ngày Tết. Đây là xu hướng chụp ảnh đang ngày càng trở nên phổ biến và được giới trẻ ưa chuộng trong những năm gần đây.

Thời gian cận Tết Ất Tỵ 2025, bảo tàng Bến Tre luôn trong tình trạng đông đúc. Rất nhiều bạn trẻ rủ theo bạn bè và người thân đến với di tích lịch sử này để chụp ảnh Tết. Nguyễn Chí Nhân (19 tuổi, Bến Tre) cho biết: “Mình quyết định chọn bảo tàng Bến Tre làm địa điểm chụp ảnh Tết năm nay, không chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà còn muốn giới thiệu đến bạn bè của mình ở nơi khác những địa điểm thú vị của quê hương mình. Ngoài việc chụp ảnh, mình còn có cơ hội tham quan các hiện vật trưng bày trong bảo tàng, qua đó hiểu thêm về lịch sử hào hùng của quê hương”.

Không khí tại Đại nội Huế (TP. Huế) những ngày này cũng trở nên sôi động khi nhiều bạn trẻ diện áo dài, cổ phục chuẩn bị cho “đường đua” ảnh Tết trên mạng xã hội. Nguyễn Yến Nhi (18 tuổi, TP. Huế) chia sẻ về trải nghiệm thú vị khi mặc áo dài chụp ảnh tại đây: “Rất nhiều khách du lịch nước ngoài đã tò mò, thích thú và xin phép chụp hình cùng mình. Ban đầu, mình chỉ nghĩ mặc áo dài để lưu lại kỷ niệm, nhưng không ngờ điều này lại trở thành một cách quảng bá văn hóa tự nhiên đến thế”.

Tại TP. HCM, chợ Bến Thành từ lâu đã trở thành địa điểm lý tưởng để chụp ảnh Tết ở TP. HCM, năm nay lượng khách đến chợ chụp ảnh Tết cũng trở nên đông đúc hơn các năm trước. Nguyễn Thanh Trúc (19 tuổi, TP. HCM) cùng gia đình đã đến đây để chụp ảnh Tết và chia sẻ: “Mình cũng đoán những ngày cận Tết, ở trong và ngoài chợ sẽ rất đông, nhưng không ngờ lại đông đến mức chen chúc thế này. Điều này cũng dễ hiểu vì chợ Bến Thành không chỉ là biểu tượng nổi bật của thành phố mà còn là một trong những khu chợ Tết sầm uất, nơi người dân tấp nập mua sắm”.

Những ngày này, Hồ Con Rùa (Q. 3, TP. HCM) cũng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh dịp Tết. Trần Cẩm Tú (21 tuổi, TP. HCM) 'bật mí' lý do khi đến các địa điểm để chụp ảnh là do cũng muốn theo xu hướng. Thanh Trúc chia sẻ: “Những năm trước thì mình chỉ chụp ảnh tại các quán cà phê có trang trí Tết nhưng do năm nay thấy nhiều bạn chụp ảnh tại đây nên mình đã rủ một vài bạn đến đây để chụp”.

Anh Trường Sơn (nhiếp ảnh gia chuyên chụp áo dài) chia sẻ, những bức ảnh áo dài tại các địa danh mang tính biểu tượng còn góp phần quảng bá nét đẹp từng vùng miền của đất nước. “Khi các bạn trẻ chia sẻ những hình ảnh ấy trên mạng xã hội, đó là một cách quảng bá văn hóa rất tự nhiên nhưng hiệu quả”, anh Sơn bày tỏ.

Anh cũng nhấn mạnh, để chụp ảnh áo dài tại các địa danh lịch sử, không chỉ cần chọn góc máy đẹp mà còn phải hiểu rõ câu chuyện và giá trị của từng địa điểm. “Đó chính là cách để mỗi bức ảnh không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chiều sâu về ý nghĩa”, anh nói thêm.

Tuy nhiên, dạo gần đây cũng xảy ra nhiều tranh luận về việc một số bạn trẻ mang trang phục không phù hợp khi chụp ảnh tại các di tích lịch sử, đặc biệt là ở chùa, lăng tẩm, đền thờ... Theo anh Trường Sơn, việc chọn trang phục phù hợp với từng địa điểm là yếu tố rất quan trọng để bức ảnh không chỉ đẹp mà còn lan tỏa được ý thức giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước. “Trang phục không chỉ tôn lên nét đẹp cá nhân mà còn thể hiện sự trân trọng đối với không gian văn hóa nơi mình đứng”, anh nhấn mạnh.