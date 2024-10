Bí quyết chinh phục học bổng Thạc sĩ Think Big Postgraduate trị giá 16,000 bảng Anh của nữ du học sinh Việt

SVVN - Trần Thúy Hằng, sinh năm 2001 tại Lào Cai, tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.86/4.00, thuộc top 5 sinh viên xuất sắc nhất ngành. Tiếp tục theo học thạc sĩ Marketing tại University of Bristol (top 55 thế giới, top 10 Anh Quốc), Hằng đã xuất sắc chinh phục Học bổng Think Big Postgraduate trị giá 16,000 bảng Anh khi vượt qua gần 12,000 ứng viên và là 1 trong 8 Đại sứ Học bổng Quốc tế 2023/2024.

Ma trận Eisenhower - Bí quyết quản lý thời gian để chinh phục loạt thành tích

Thúy Hằng chia sẻ rằng điều cô nhớ và ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình học tập tại đại học là danh hiệu Sinh viên 5 tốt mà cô đạt được vào năm 3. Để đạt được danh hiệu này, Thúy Hằng phải đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí: Học tập tốt, Hội nhập tốt, Đạo đức tốt, Tình nguyện tốt và Thể lực tốt. Việc đảm bảo các tiêu chí đòi hỏi cô cần quản lý thời gian hiệu quả, đồng thời phân bổ mục tiêu và nhiệm vụ hợp lý để cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác.

Nữ sinh chia sẻ, cô thường áp dụng ma trận quản lý thời gian Eisenhower để phân loại các nhiệm vụ theo mức độ quan trọng và khẩn cấp. Những công việc quan trọng và khẩn cấp được cô ưu tiên xử lý trước, trong khi những nhiệm vụ ít quan trọng hơn sẽ được sắp xếp thực hiện sau, uỷ thác cho người khác hoặc loại bỏ nếu cần thiết. Quản lý thời gian một cách khoa học giúp Thúy Hằng luôn làm chủ được lịch trình và tránh tình trạng căng thẳng do khối lượng công việc quá tải.

Nữ sinh cho rằng việc tối ưu hoá thời gian học tập là yếu tố quan trọng để cô có thể dành thêm thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá, đồng thời phát triển bản thân một cách toàn diện. Những nỗ lực trong quản lý thời gian và cân bằng các mục tiêu đã giúp cô đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt và để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình học tập của mình.

Thúy Hằng đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (AEP). Với vai trò là lớp trưởng lớp Kinh doanh Quốc tế 61B, cô duy trì kết quả học tập xuất sắc với điểm trung bình GPA 3.86/4.00 (tương đương 9.04/10), liên tiếp nhận Học bổng Học tập loại Xuất sắc từ nhà trường và nằm trong top 5 sinh viên có GPA tốt nghiệp cao nhất chuyên ngành. Đặc biệt, năm 2019, Thúy Hằng còn vinh dự khi là một trong 59 sinh viên xuất sắc nhận học bổng "ACECOOK Happiness Scholarship" tại khu vực TP. Hà Nội.

Bên cạnh thành tích học tập, Thúy Hằng còn phát huy năng lực trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Nữ sinh tích cực tham gia các câu lạc bộ, là Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ âm nhạc MEC và thành viên Ban Truyền thông của GYC - Câu lạc bộ Thế hệ trẻ AEP. Đặc biệt, cô lọt vào Top 10 cuộc thi giải case study toàn quốc "Hành Trình Kinh Doanh 2021", thể hiện khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thúy Hằng còn tham gia tổ chức nhiều chương trình quan trọng của Hội sinh viên và Viện AEP như M-Night, Now You See Me, GYC x Prudential Talkshow: Career Veneer, trong đó cô từng đảm nhận vai trò MC cho cuộc thi tìm kiếm tài năng "Now You See Me 2020". Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, là tình nguyện viên cho chương trình Gom nắng gửi yêu thương, góp phần mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Tỏa sáng với học bổng Thạc sĩ Think Big Postgraduate từ University of Bristol

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thúy Hằng đã xuất sắc giành được Học bổng Think Big Postgraduate trị giá £16,000, lọt vào top 1% trong tổng số khoảng gần 12,000 ứng viên. Quyết định tiếp tục học thạc sĩ tại University of Bristol, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới với vị trí xếp hạng top 55 toàn cầu và top 10 tại Vương quốc Anh đã đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình phát triển của cô.

Nữ du học sinh chia sẻ rằng việc đi du học là ước mơ từ thời cấp 3, và cô luôn tin rằng đây là cơ hội có một không hai để khám phá, thử thách để phát triển bản thân. Cô đã dành khoảng 2-3 tháng để chuẩn bị hồ sơ cho học bổng Think Big Postgraduate, thời gian này trùng với giai đoạn cô tập trung hoàn toàn vào việc viết luận văn tốt nghiệp cử nhân. Nhận thấy sự cần thiết của việc tập trung, Thúy Hằng quyết định tạm ngưng công việc làm thêm và các hoạt động ngoại khóa tại trường để dành hết thời gian cho việc này.

Cô nhận thấy rằng tiêu chí của học bổng Think Big tìm kiếm những sinh viên quốc tế năng động và xuất sắc. Để nổi bật giữa những ứng viên, hồ sơ xin học bổng cần thể hiện khả năng nghiên cứu, kỹ năng lãnh đạo và bất kỳ kinh nghiệm làm việc liên quan nào. Thúy Hằng nhấn mạnh rằng hồ sơ không chỉ phải phản ánh năng lực học thuật mạnh mẽ mà còn phải thể hiện khả năng tư duy phản biện, mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và sự chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, bài luận xin học bổng cần chỉ rõ cách cô sẽ đóng góp cho trường với tư cách là học giả Think Big, nêu ra những lĩnh vực mà kỹ năng và chuyên môn của mình có thể mang lại lợi ích cho cả cộng đồng học bổng và Đại học Bristol.

Cô nhận thấy rằng học bổng Think Big đã mang lại nhiều hỗ trợ tài chính quý giá cho cô. Với khoản ngân sách lên tới 13,000 bảng Anh dành cho học phí và 3,000 bảng Anh cho sinh hoạt phí, học bổng này đã giúp Thúy Hằng giảm bớt gánh nặng tài chính trong suốt quá trình học tập tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy trân trọng hơn cả chính là chương trình Think Big Development Program được xây dựng dành cho cộng đồng học giả. Chương trình Think Big Development Program nhằm giúp các học giả phát triển tiềm năng và kỹ năng quản trị bản thân một cách toàn diện. Chương trình tập trung vào năm phẩm chất quan trọng, bao gồm Tư duy cầu tiến (Growth Mindset), Khả năng tự nhận thức (Self-aware), Tư duy chiến lược (Strategic), Chủ động (Proactive) và Nhiệt huyết (Enthusiastic). Nữ sinh rất ấn tượng với những tài liệu hướng dẫn, khung chương trình, các sự kiện và hội thảo mà Think Big cung cấp trong suốt năm học, giúp các học giả nâng cao những phẩm chất này.

Ngoài ra, học bổng còn tạo ra một cộng đồng đa dạng và đông đảo với 194 học giả đến từ 54 quốc gia khác nhau trong năm 2023. Thúy Hằng nhận thấy rằng Think Big đặc biệt chú trọng đến việc thúc đẩy và tạo điều kiện giúp các sinh viên phát triển tối đa tiềm năng của mình. Đây cũng là học bổng duy nhất trong số tám học bổng mà cô đã ứng tuyển, cung cấp một chương trình bổ ích và thú vị như vậy.

Vì những lý do đó, Thúy Hằng quyết định chọn học bổng Think Big để theo học tại Bristol. Cô cảm nhận học bổng không chỉ đơn thuần là một khoản tiền lớn, mà còn là cơ hội độc đáo để khám phá một vùng đất mới và môi trường học tập mới, từ đó phát triển bản thân. Bên cạnh vấn đề tài chính, Thúy Hằng cũng xem xét các cơ hội, lợi ích và giá trị mà học bổng mang lại. Cô khao khát một học bổng không chỉ giúp đỡ về mặt tài chính mà còn tạo ra nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng tầm nhìn trong tương lai, và Think Big chính là lựa chọn lý tưởng cho mong muốn đó.

Hành trình khám phá Marketing quốc tế tại University of Bristol

Khi chia sẻ lý do chọn University of Bristol, Thúy Hằng cho biết thiết kế chương trình thạc sĩ khoa học chuyên ngành Marketing tại đây rất phù hợp với nhu cầu của cô. Khóa học MSc Marketing của Bristol thu hút Thúy Hằng bởi tính chuyên sâu, kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực tiễn. Khóa học này được công nhận bởi Chartered Institute of Marketing (CIM), giúp cô có thể đạt được các chứng chỉ CIM với tốc độ nhanh hơn và được miễn một số học phần bắt buộc. Thêm vào đó, khóa học này được công nhận bởi Institute of Data and Marketing (hay gọi tắt là IDM). Thông qua chứng nhận của IDM, Thúy Hằng có thể nhận được Chứng chỉ về Tiếp thị Kỹ thuật số và Dữ liệu và Tư cách thành viên sinh viên của Hiệp hội Dữ liệu và Marketing - Data and Marketing Association (DMA).

Ngoài ra, University of Bristol là một trong những trường đại học hàng đầu tại Anh và thế giới, xếp hạng 9 tại Vương quốc Anh và 55 toàn cầu theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2024. Cô tin rằng đây là môi trường lý tưởng để học tập trong cộng đồng đa dạng và năng động, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Cơ sở vật chất của trường cũng rất hiện đại, bao gồm nhiều thư viện với bộ sưu tập phong phú, các giảng đường và phòng học trang bị công nghệ tiên tiến, cùng hơn 2.000 máy tính sẵn sàng phục vụ sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu.

Chương trình học tiên tiến được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và chuẩn hóa theo chương trình đào tạo của Hoa Kỳ đã giúp Thúy Hằng xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc. Nhờ đó, cô phát triển khả năng tự học và tư duy phản biện, những yếu tố quan trọng trong việc thích nghi với phương pháp học tập và nghiên cứu tại Anh. Nữ sinh nhận thức rõ rằng yêu cầu cao về khả năng tự học, nghiên cứu và tư duy phản biện trong chương trình thạc sĩ hoàn toàn tương thích với những gì cô đã được trang bị từ bậc đại học.

Khi học tại University of Bristol, Thúy Hằng được tiếp cận một góc nhìn quốc tế hơn, đặc biệt là từ các nước châu Âu. Môi trường học tập tại đây rất đa văn hóa, với sự hiện diện của giảng viên và sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Thay vì chỉ có các bài giảng truyền thống, chương trình học tại Bristol chủ yếu tập trung vào các buổi thảo luận và hội thảo. Trong các buổi này, sinh viên được khuyến khích tự tìm hiểu và nghiên cứu trước về một vấn đề cụ thể, để từ đó có thể tham gia tích cực vào cuộc thảo luận cùng bạn bè.

Tại University of Bristol, giảng viên không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà còn là người khuyến khích sinh viên tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và tương tác lẫn nhau. Điều này giúp Thúy Hằng có cơ hội tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, cũng như từ nhiều nền văn hóa và quan điểm phong phú. Cô rất trân trọng phương pháp giảng dạy này, bởi nó không chỉ thúc đẩy tinh thần tự học và tự nghiên cứu mà còn phát triển khả năng tư duy phản biện của sinh viên, một yếu tố quan trọng trong quá trình học tập và phát triển bản thân.

Trở thành 1 trong 8 Đại sứ Học bổng Quốc tế 2023/2024

Vinh dự trở thành một trong 8 Đại sứ Học bổng Quốc tế của University of Bristol trong năm học 2023/2024, Thúy Hằng đã có những trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa trong vai trò này. Cô có cơ hội làm việc trực tiếp với International Scholarships Team của trường với sứ mệnh quảng bá các chương trình học bổng quốc tế. Trong quá trình này, cô tích cực đóng góp bằng việc sáng tạo nội dung phong phú để giới thiệu về University of Bristol cùng với học bổng Think Big.

Cô đã nỗ lực nhằm nâng cao độ nhận diện trực tuyến của trường qua các kênh truyền thông như LinkedIn, từ đó thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên quốc tế tiềm năng. Ngoài ra, Thúy Hằng còn viết nhiều bài blog về những chủ đề hữu ích như cuộc sống du học, mẹo học tập, sự khác biệt văn hóa, cách kết bạn và bảo vệ bản thân trong môi trường mới. Những bài viết này không chỉ cung cấp thông tin cần thiết mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết giữa các học giả của học bổng Think Big.

Thông qua vai trò Đại sứ, Thúy Hằng không chỉ phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng sáng tạo nội dung mà còn tạo ra những kết nối có giá trị trong môi trường học tập đa văn hóa tại University of Bristol. Trải nghiệm này không chỉ giúp cô mở rộng kiến thức và kỹ năng, mà còn khẳng định cam kết của mình đối với việc thúc đẩy tinh thần học tập và phát triển cộng đồng sinh viên quốc tế.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại University of Bristol, Thúy Hằng dự định xin visa Graduate để ở lại Anh trong 1-2 năm nhằm tìm kiếm cơ hội làm việc và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Trong thời gian này, cô mong muốn học hỏi thêm từ môi trường làm việc quốc tế, từ đó phát triển kỹ năng và tư duy chuyên môn. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của cô là trở về Việt Nam để cống hiến cho quê hương. Cô hy vọng rằng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian ở Anh sẽ giúp cô đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thông điệp mà Thúy Hằng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ có ước mơ du học và đạt được học bổng quốc tế là hãy bắt đầu hành động từ hôm nay. Cô rất yêu thích câu nói của Paulo Coelho: "One day or Day one. You decide" và luôn dùng nó làm kim chỉ nam cho quá trình phát triển của mình.

Theo Thúy Hằng, cách duy nhất để biến ước mơ trở thành hiện thực là phải bắt đầu hành động ngay từ bây giờ, dù chỉ với những bước nhỏ nhất. Thành công không đến ngay lập tức, mà là kết quả của quá trình bền bỉ với những nỗ lực hàng ngày. Thay vì lo lắng, trì hoãn và chờ đợi cơ hội đến, mỗi người cần biến ước mơ thành hành động cụ thể và thực hiện nó càng sớm càng tốt. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, dù chỉ là những việc nhỏ như tìm hiểu về trường, rèn luyện ngoại ngữ, hay chuẩn bị hồ sơ. Mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ tiến gần hơn đến giấc mơ của mình. Quan trọng nhất, hãy tin tưởng vào bản thân và không bao giờ bỏ cuộc.

