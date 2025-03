Bí thư Đoàn 3 lần được tham dự chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ

SVVN - Cùng phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong trao đổi nhanh với anh Nguyễn Văn Khởi – Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải. Anh Khởi đã 3 lần vinh dự được tham dự chương trình Đối thoại với Thanh niên Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

Anh đã được tham dự bao nhiêu chương trình đối thoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Thanh niên?

Anh Nguyễn Văn Khởi:Tôi rất vinh dự và may mắn khi được nhiều lần tham dự các chương trình đối thoại, gặp mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Thanh niên từ thời còn là sinh viên tới nay. Từ khi Luật Thanh niên 2020 được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần tổ chức Đối thoại với Thanh niên Việt Nam và tôi vinh dự, may mắn khi cả 3 lần được tham dự chương trình rất ý nghĩa này (năm 2021, 2022 do Đại dịch COVID-19 nên chương trình không được tổ chức trực tiếp).

Cá nhân anh rút ra bài học gì cho bản thân để làm tốt hơn công việc của Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải?

Anh Nguyễn Văn Khởi: Sau mỗi lần tham dự đối thoại với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành, tôi rút ra được rất nhiều điều bổ ích cho công tác đoàn và công việc của Bí thư Đoàn trường, từ Tinh thần, Tư duy tới Hành động. Tôi luôn lắng nghe các bạn đoàn viên thanh niên, gần gũi, nhiệt tình, trách nhiệm với các bạn. Tôi cũng học hỏi được từ các bạn sinh viên rất nhiều và bản thân cũng thấy mình được vui vẻ, lạc quan. Trong công việc Bí thư Đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải - Thủ lĩnh của đoàn viên, thanh niên sinh viên - tôi thấy mình cần không ngừng nỗ lực làm chỗ dựa vững chắc, là người anh, người bạn hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bạn thanh niên. Từ hiểu các bạn và nắm bắt xu hướng thời đại, tôi luôn tư duy, đổi mới để tổ chức các chương trình, hoạt động để vui, khỏe và bổ ích, thiết thực cho thanh niên, sinh viên của Trường và lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Lần được gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 24/3 vừa qua, anh thấy có điểm gì đặc biệt hơn?

Anh Nguyễn Văn Khởi: Trong 3 lần Thủ tướng đối thoại với Thanh niên với 3 chủ đề khác nhau thì lần gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 24/3/2025 tôi thấy có nhiều điểm đặc biệt hơn vì chủ đề của buổi đối thoại “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” rất thiết thực và ý nghĩa khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chúng ta biết thế mạnh của Thanh niên, của tuổi trẻ là sáng tạo, là tiên phong và thích ứng nhanh, chính vì vậy khi được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thì sức sáng tạo của 20 triệu Thanh niên Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra động lực phát triển mới đưa đất nước phát triển nhanh hơn. Thanh niên cũng chính là lực lượng nòng cốt của công cuộc chuyển đổi số quốc gia vì trình độ CNTT và Ngoại ngữ thường tốt hơn các lực lượng khác trong xã hội.

Tôi cũng rất ấn tượng khi Thủ tướng khen ngợi MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy như một ví dụ điển hình về việc quốc tế hóa sản phẩm văn hóa truyền thống và Thủ tướng mong muốn Thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua công nghệ số. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì chính lực lượng Thanh niên, Sinh viên hiện tại với Đức - Mỹ - Thể - Trí toàn diện sau 20 năm nữa sẽ là chủ nhân và lực lượng nòng cốt gánh vác đất nước.

Hoạt động Đoàn của Trường Đại học Giao thông Vận tải sắp tới sẽ có những đổi mới như thế nào, thưa anh?

Anh Nguyễn Văn Khởi: Khi trực tiếp được lắng nghe Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và khẳng định 6 dấu ấn nổi bật của Thanh niên; cam kết “3 nhiệm vụ” trọng tâm của Chính phủ; Mong thanh niên cần phát huy tinh thần “5 chủ động”; Gửi gắm “3 đặt hàng” với thanh niên và đề ra “5 yêu cầu” với các cấp, các ngành, địa phương thì tôi và hàng triệu Thanh niên Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh, như lời hiệu triệu từ triệu triệu trái tim để biến ý chí thành hành động ngay. Tôi rất tâm đắc khi Thủ tướng lấy những ví dụ rất cụ thể, rất gần gũi và thiết thực cho thanh niên như học ngoại ngữ, tin học, bảo vệ môi trường bảo vệ dữ liệu và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Và chắc chắn qua buổi đối thoại, giao lưu, chia sẻ đó thì hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên của Trường sắp tới sẽ có nhiều đổi mới từ nội dung tới hình thức để Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục là Lá cờ đầu của Tuổi trẻ Thủ đô và Tuổi trẻ cả nước trong Kỷ nguyên mới của dân tộc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 80 năm của Trường Đại học Giao thông Vận tải - đơn vị anh hùng lao động và là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về kỹ thuật và công nghệ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn anh!

Ảnh: NVCC