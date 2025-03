Nhà trọ ở TP. HCM 'chạy đua' lắp đặt hệ thống PCCC để 'giữ chân' sinh viên

SVVN - Sau khi Chỉ thị 19/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4, nhiều chủ trọ đã gấp rút trang bị hệ thống PCCC cho các căn hộ, tòa nhà để đảm bảo an toàn cho người thuê nhà đang lưu trú.

Chủ nhà trọ khẩn trương bổ sung hệ thống PCCC đúng quy chuẩn

Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam, chị Hà Vy (quản lý tòa nhà cho thuê tại khu vực Nguyễn Thượng Hiền, Q. 3, TP. HCM) cho biết: “Chúng tôi đã chủ động triển khai công tác PCCC ngay từ trước khi tòa nhà đi vào hoạt động, từ việc bố trí các bình chữa cháy mini đến thiết kế lối thoát hiểm, lắp đặt hệ thống báo cháy... Ngoài ra, chúng tôi đã xin cấp hồ sơ về PCCC và mời cơ quan chức năng đến để kiểm tra định kỳ hằng tháng nhằm đảm bảo an toàn hết mức cho cư dân đang lưu trú tại đây”.

Chị Hiền (người quản lý tại căn hộ mini trên đường Cao Thắng, Q. 3, TP. HCM) cũng chia sẻ: “Việc trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC là hết sức cấp thiết, nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân đang sinh sống tại tòa nhà, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người luôn cần chỗ ở không chỉ tiện nghi mà còn phải thật sự an toàn để yên tâm học tập”.

Chị Hiền cũng cho biết thêm, không chỉ trang bị bình chữa cháy ở các tầng, tòa nhà còn lắp đặt hệ thống báo cháy ở từng phòng, sân thượng được giữ thông thoáng và thiết kế lối thoát hiểm nối sang các tòa nhà lân cận, phòng trường hợp khẩn cấp, cư dân có thể di chuyển lên sân thượng và thoát sang nơi an toàn chờ lực lượng cứu hộ. Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, tầng hầm gửi xe không kết nối với nguồn điện. Tòa nhà cũng đã lắp thêm cửa chống cháy tại chân cầu thang, nhằm ngăn chặn cháy lan khi có hỏa hoạn.

Không chỉ dừng lại ở việc bố trí và nâng cấp hệ thống PCCC theo quy định, các nhà trọ, căn hộ cho thuê đều siết chặt hơn quy định về an toàn, đặc biệt là các quy định về việc không được sử dụng xe điện hay các vật dụng như bếp ga nhằm hạn chế khả năng chập điện, rò rỉ khí ga dẫn đến cháy nổ...

Anh Nhật Huy (quản lý khu trọ tại Q. Bình Thạnh, TP. HCM) cũng cho biết: “Rất nhiều bạn sinh viên đến khu này thuê trọ cảm thấy khó chịu khi không được dùng xe điện hay bếp ga, các bạn đã phản ánh với chúng tôi và mong sẽ có sự thay đổi trong quy định, bởi dùng bếp điện rất hao điện. Nhưng vì an toàn, chúng tôi buộc phải làm thế, dù biết điều đó sẽ sinh ra nhiều phiền toái cho các bạn sinh viên”.

Luật sư lưu ý về yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC khi sinh viên thuê trọ

Theo Luật sư Duy Anh (Hãng Luật A+), việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường nhà trọ và chung cư mini, khi các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều kiện PCCC tại các cơ sở kinh doanh này. Điều này đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với các chủ nhà trọ, chung cư mini chưa đáp ứng tiêu chuẩn PCCC phải chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống an toàn, bổ sung trang thiết bị phù hợp với quy mô và thiết kế của từng công trình. Việc siết chặt vấn đề kiểm tra, giám sát về PCCC không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo ra môi trường an toàn hơn cho người thuê, đặc biệt là sinh viên – nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi những rủi ro cháy nổ trong các khu nhà trọ giá rẻ.

Luật sư Duy Anh nhấn mạnh, ngoài các vấn đề về PCCC, sinh viên cần đặc biệt lưu ý các yếu tố pháp lý quan trọng khi thuê trọ để tránh xảy ra tranh chấp cũng như đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân.

"Theo Điều 163, Luật Nhà ở 2023, hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản. Do đó, sinh viên hoàn toàn có thể yêu cầu chủ nhà cam kết đảm bảo về PCCC rõ ràng trong hợp đồng thuê nhà. Trong đó, chủ nhà cam kết tuân thủ các quy định an toàn PCCC; có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì hệ thống PCCC định kỳ và có trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra cháy do lỗi của chủ nhà", Luật sư Duy Anh lưu ý các bạn sinh viên.