27 TẾT BÍNH NGỌ Binz gây chú ý với phát ngôn về thanh xuân người con gái trong show mới của Châu Bùi

Lấy cảm hứng từ thói quen dọn dẹp dịp Tết, Châu Bùi ra mắt series 'Đụng độ', mở ra không gian chữa lành những ngày năm mới.

Đụng độ là sitcom talkshow do Châu Bùi làm host, lấy cảm hứng từ thói quen sửa chữa, tân trang đồ đạc mỗi dịp Tết của người Việt. Chương trình đặt ra một câu hỏi, nếu mỗi món đồ đều mang theo một ký ức thì việc sửa chữa ấy cũng chính là lúc chúng ta đối diện và nâng niu những kỷ niệm.

Ở mỗi tập, Châu Bùi với hình ảnh “chủ tiệm sửa chữa đa năng” sẽ tiếp nhận một món đồ đặc biệt từ khách mời. Trong quá trình sửa chữa, những câu chuyện đời, chuyện tình yêu, tổn thương và hồi phục dần được mở ra. Talkshow này không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, mà còn là không gian để khách mời được bộc bạch tâm tư, để người xem nhìn thấy giá trị của việc gìn giữ ký ức, chữa lành từ bên trong và lên tinh thần cho hành trình tương lai.

Tập mở màn của series lên sóng xoay quanh câu chuyện tình của TikToker Bốp (Hoàng Trung Hiếu) và bạn gái Khánh Vân. Cặp đôi đã khiến cộng đồng mạng xúc động bởi hành trình yêu xa và biến cố sinh tử.

Biến cố lớn nhất xảy ra khi Bốp gặp tai nạn ở Đức vào tháng 7/2025, rơi vào tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não và mất một bên chân. Trong khi đó, Khánh Vân ở Việt Nam đối diện cùng lúc nỗi lo, sự bất lực và những ngày dài chờ đợi trong lo sợ. Thay vì gục ngã, Khánh Vân chọn đối diện, kêu gọi sự giúp đỡ, kiên trì kết nối và ở bên Bốp bằng niềm tin và tình yêu kiên định.

Một điểm nhấn đặc biệt của talkshow là sự xuất hiện bất ngờ của Binz thông qua cuộc gọi trực tuyến. Nam rapper đã gửi lời động viên đến Bốp: “Anh nghĩ, tình yêu của Khánh Vân là món quà đẹp nhất. Thanh xuân của người con gái lúc nào cũng đắt giá hơn con trai tụi mình. Khánh Vân đã ở bên em trước khi mọi thứ xảy ra và bây giờ vẫn vậy".

Binz cũng động viên Bốp: “Có một điều anh muốn nói với Bốp, giá trị thật sự của người chiến binh không nằm ở chiến tích mà ở những vết sẹo mang trên người. Em nên tự hào về điều đó, tiếp tục cười tươi và làm những điều nên làm. Đó là một tấm gương rất sáng cho sự bất khuất".

Chia sẻ về lý do thực hiện Đụng độ, Châu Bùi nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân. Cô từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp, nhưng đã không chọn cách phô trương hay bày tỏ.

“Châu của 10 năm trước là một cô gái cười rất tươi, sợ người khác thấy mình tiêu cực. Đó là năm mình tự làm đau bản thân nhiều nhất, bất lực nhất. Mình cũng không sẵn sàng và không biết bắt đầu từ đâu để nói ra những cái tổn thương, vết nứt bị để quá lâu", Châu Bùi bày tỏ.

Theo Châu Bùi, việc im lặng và trốn tránh chỉ khiến vết nứt âm thầm lớn dần. Bài học lớn nhất cô rút ra cho mình là phải dám nói ra, dám đối diện. Cô cho biết: “Và sau tất cả những gì trải qua, Châu chọn sửa”.