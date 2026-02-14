ĐÓN TẾT BÍNH NGỌ 2026 Á hậu Trần Ngọc Châu Anh bước vào năm mới 2026: ‘Tôi sẵn sàng buông bỏ việc tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân’

SVO - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh luôn mang trong mình tinh thần kỷ luật của một quân nhân nhưng cũng đầy năng nổ của một người trẻ sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Đón Năm mới 2026, ‘nàng Hậu’ đã chuẩn bị tâm thế mới mẻ, trưởng thành hơn trước những thử thách của cuộc sống.

Năm vừa qua mang đến cho Châu Anh một “phiên bản mới” như thế nào mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành?

Năm vừa qua giúp tôi nhìn thấy một phiên bản trưởng thành và cân bằng hơn của chính mình. Đó là khi tôi học cách dung hòa giữa bản lĩnh, kỷ luật được rèn luyện trong môi trường quân đội, vốn luôn là nền tảng quan trọng nhất với sự linh hoạt, cởi mở cần có, khi đảm nhận thêm những vai trò mới trước công chúng.

Năm qua, tôi đã học được cách chấp nhận sự chưa hoàn hảo của bản thân, xem đó là trải nghiệm cần thiết để trưởng thành.

Tôi nhận ra rằng, dù ở bất kỳ môi trường nào, những giá trị cốt lõi của người lính như tinh thần trách nhiệm, sự chỉn chu và ý thức cống hiến vẫn luôn thôi thúc tôi. Phiên bản mới ấy không phải là sự thay đổi bản chất, mà là sự mở rộng giới hạn của bản thân để có thể làm tốt hơn vai trò của một quân nhân, một Á hậu và một người trẻ có trách nhiệm với xã hội.

Nếu mô tả Châu Anh của năm vừa qua bằng ba từ không liên quan đến nhan sắc, chị sẽ chọn từ gì và vì sao?

Tôi chọn ba từ là kỷ luật, trách nhiệm và biết ơn. Kỷ luật giúp tôi giữ được sự ổn định và tỉnh táo trước những thay đổi nhanh chóng. Trách nhiệm là điều tôi luôn tự nhắc mình khi mang trên vai cả danh hiệu Á hậu và màu áo quân đội. Còn biết ơn, bởi tôi hiểu rằng, mọi cơ hội và sự yêu thương mình nhận được đều là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

Sau danh hiệu Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2024 được chú ý nhiều hơn, điều gì trong cuộc sống riêng tư mà Châu Anh phải học cách bảo vệ?

Tôi học cách giữ gìn sự bình yên trong đời sống cá nhân, đặc biệt là những khoảnh khắc bên gia đình. Không phải điều gì cũng cần chia sẻ, bởi có những giá trị chỉ thật sự trọn vẹn khi được giữ lại cho riêng mình. Sự riêng tư giúp tôi cân bằng cảm xúc và luôn giữ được tinh thần tích cực khi bước ra trước công chúng.

Có lúc nào chị cảm thấy áp lực không đến từ công chúng, mà đến từ chính kỳ vọng của bản thân?

Có chứ. Và đó là áp lực tôi đối diện khá thường xuyên. Tôi luôn tự hỏi, mình đã làm đủ tốt hay chưa, đã xứng đáng với niềm tin của mọi người hay chưa. Tuy nhiên, tôi coi đó là áp lực tích cực, bởi chính sự kỳ vọng ấy buộc tôi phải nghiêm túc hơn với từng việc mình làm và không cho phép bản thân mất tập trung.

Năm vừa qua có thời điểm nào Châu Anh phải chấp nhận mình chưa hoàn hảo như mọi người kỳ vọng?

Có những giai đoạn, tôi nhận ra mình không thể làm mọi thứ một cách trọn vẹn cùng lúc. Khi đó, tôi học cách chấp nhận sự chưa hoàn hảo của bản thân, xem đó là trải nghiệm cần thiết để trưởng thành. Với tôi, sự hoàn thiện là cả một quá trình dài, được xây dựng từ những lần vấp váp và tự điều chỉnh.

Tết được về bên gia đình, việc tưởng chừng rất quen thuộc ấy lại giúp tôi cảm thấy lòng mình lắng lại, như được tiếp thêm năng lượng tích cực để bắt đầu một năm mới.

Sau ngôi vị Á hậu, có kỹ năng hay thói quen sống nào Châu Anh buộc mình phải học để không bị cuốn theo nhịp sống nhanh và ồn ào của showbiz?

Tôi rèn cho mình thói quen quản lý thời gian và giữ nhịp sống kỷ luật, điều vốn đã được hình thành trong môi trường quân đội. Bên cạnh đó, tôi học cách dành những khoảng lặng cần thiết mỗi ngày để đọc sách, tập luyện hoặc đơn giản là lắng nghe chính mình, để không bị cuốn theo sự ồn ào bên ngoài.

Có điều gì trong năm vừa qua khiến Châu Anh nhận ra, mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người?

Khi đứng trước những ý kiến khác nhau, tôi hiểu rằng, không có lựa chọn nào có thể làm hài lòng tất cả. Điều quan trọng là mình sống đúng với giá trị cốt lõi, giữ sự tử tế và chân thành trong mọi hành động. Phần còn lại, tôi học cách đón nhận với thái độ bình tĩnh và tích cực.

Châu Anh sẽ đón Tết Bính Ngọ 2026 như thế nào?

Tết năm nay, tôi mong được trở về bên gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc sum họp giản dị nhưng ấm áp. Sau một năm bận rộn, được quây quần bên người thân là điều khiến tôi cảm thấy trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Tôi thích cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết và thắp hương đầu năm. Những việc tưởng chừng rất quen thuộc ấy lại giúp tôi cảm thấy lòng mình lắng lại, như được tiếp thêm năng lượng tích cực để bắt đầu một năm mới.

Nếu viết một dòng ngắn cho chính mình của năm mới 2026, Châu Anh sẽ viết điều gì?

Tôi mong mình luôn giữ được sự kiên định, tinh thần trách nhiệm và một trái tim đủ ấm để lan tỏa những điều tốt đẹp. Và tôi muốn mang theo tinh thần kỷ luật, nỗ lực và không ngừng học hỏi của năm 2025. Đồng thời, tôi sẵn sàng buông bỏ việc tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, để có thể bước đi vững vàng, nhẹ nhàng và bền bỉ hơn trong chặng đường phía trước.

Cảm ơn Á hậu Trần Ngọc Châu Anh về cuộc trò chuyện này!