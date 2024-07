‘Bộ đôi nam thần đam mỹ đời đầu xứ Hàn’ bất ngờ hội ngộ sau 12 năm khiến khán giả ‘choáng ngợp’

SVVN - Ahn Jae Hyun và Seo In Guk chia sẻ về cuộc hội ngộ của họ trong MV mới nhất của K.Will.

Ahn Jae Hyun và Seo In Guk vừa xuất hiện trên ấn phẩm Cosmopolitan Korea để phỏng vấn và chụp ảnh.

Sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh, họ đã ngồi lại để ôn về kỷ niệm cuộc hội ngộ trên phim trường cho video ca nhạc mới nhất của K.Will, No Sad Song For My Broken Heart, thu hút sự chú ý đáng kể từ người xem. Trước đó, họ đã xuất hiện cùng nhau trong video ca nhạc Please Don't... của K.Will, vào năm 2012.

Ahn Jae Hyun chia sẻ: “Trong khi quay No Sad Song For My Broken Heart, tôi cảm thấy như mình có nhiều cảm xúc hơn lần trước. Khi xem video ca nhạc hoàn chỉnh, tôi cảm thấy như thể câu ‘Anh nhớ em’ là của tôi chứ không phải của In Guk. Nó thực đến nỗi tôi nghĩ rằng, có thể tôi đã thực sự nói điều đó mà không nhận ra".

Seo In Guk chia sẻ: “Lần này khi quay là chúng tôi đã biết được cảm xúc của nhau, nên thực sự rất buồn cười. Ồ, nghiêm túc mà nói, môi của chúng tôi gần như chỉ cách nhau vài milimet, thật ngượng ngùng. Ban đầu, chúng tôi cười và hơi điên một chút. Nhưng sau một vài lần quay, chúng tôi bắt đầu đắm chìm hơn".

Bày tỏ lòng biết ơn với Ahn Jae Hyun, Seo In Guk chia sẻ thêm: "Tôi thực sự biết ơn Jae Hyun. Tôi là người hướng nội, thậm chí còn tắt thông báo KakaoTalk và sợ các cuộc gọi điện thoại, nhưng kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong Please Don't…, Jae Hyun vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Anh ấy là người duy trì mối quan hệ của chúng tôi. Tôi rất trân trọng anh ấy, gần như thể anh ấy đã lên kế hoạch cho việc này trong 12 năm vậy".